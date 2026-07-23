Aerolíneas Argentinas confirmó el mayor plan de renovación de su flota en los últimos diez años, que se desarrollará entre 2027 y 2031 y será financiado exclusivamente con recursos propios de la compañía.

El ambicioso programa contempla la incorporación de 20 nuevas aeronaves y una actualización integral de sus operaciones en los mercados doméstico, regional e internacional. En total, se renovará el 25% de la flota total y el 60% de los aviones de largo alcance.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas formalizó contratos para la compra de 14 aviones: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, con cronogramas de entrega ya establecidos. Además, se sumarán seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos ya fueron contratados y cuatro están en proceso de incorporación.

Aerolíneas Argentinas lanza el mayor plan de renovación de flota en una década con 20 nuevos aviones

La llegada de la primera unidad será en el primer trimestre de 2027 con un Boeing 737 MAX 8. A partir del primer semestre de 2028, comenzarán a incorporarse los Airbus A330neo, configurados para 291 pasajeros: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy, ofreciendo un servicio segmentado y competitivo.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, destacó que “la incorporación del A330neo es un hito en nuestra compañía y es el resultado de una planificación y gestión a largo plazo enfocadas en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto”.

Crecimiento sostenido y sustentable

El crecimiento sostenible de la empresa fue posible gracias a la mejora en sus resultados operativos: en 2024, cerró con un resultado positivo de 56,6 millones de dólares, cifra que ascendió a 120,7 millones en 2025. Por primera vez desde su estatización, no recibió transferencias del Estado Nacional.

Este desempeño permitió que la renovación de flota se financie con recursos propios, consolidando un modelo de inversión basado en la rentabilidad y no en aportes públicos.

El impacto operativo del plan será significativo. En la red internacional, los nuevos Airbus A330neo reemplazarán gradualmente aviones más antiguos, aumentando la capacidad en rutas estratégicas y reduciendo el consumo de combustible, lo que beneficiará tanto los costos como la huella ambiental.

En el mercado doméstico y regional, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 incrementarán la oferta en tramos de alta demanda, mejorarán la eficiencia por asiento y permitirán optimizar frecuencias y conectividad, fortaleciendo la competitividad frente a otros actores del sector.

Además, Aerolíneas Argentinas planea modernizar las cabinas de los A330 actualmente en servicio, incorporando nuevas propuestas comerciales para pasajeros de largo alcance y elevando el estándar general del producto.

Esta renovación se enmarca en una estrategia más amplia para transformar a la empresa en una compañía equilibrada operativamente, con capacidad de inversión y un foco claro en la eficiencia.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas pone en marcha el plan de renovación más ambicioso de la última década y reafirma su apuesta por crecer sustentablemente mediante la inversión propia, la incorporación de tecnología de punta y la mejora continua del servicio.