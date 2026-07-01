Aerolíneas Argentinas apuesta por la temporada de nieve con más vuelos a los destinos turísticos de la Patagonia

La demanda turística por los destinos de nieve vuelve a crecer y las principales ciudades de la Patagonia se preparan para recibir visitantes de todo el país. Aerolíneas Argentinas incrementó su oferta de vuelos durante julio y reforzó la conectividad hacia los centros invernales más buscados para esquiar, practicar snowboard o disfrutar de escapadas entre montañas, lagos y paisajes únicos.

Las vacaciones de invierno ya empiezan a mover a miles de viajeros que buscan experiencias en la nieve, y la Patagonia vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos de Argentina. Con centros de esquí reconocidos internacionalmente, pueblos de montaña, gastronomía regional y escenarios naturales impactantes, ciudades como San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Ushuaia y El Calafate encabezan las preferencias para esta temporada.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial para julio con un importante incremento en la oferta de asientos y una mayor conectividad hacia los principales destinos turísticos invernales. Durante este mes, la compañía de bandera dispondrá de 1.449.476 asientos, cifra que representa un crecimiento del 7% respecto de julio de 2025. El aumento más significativo se registra en los vuelos de cabotaje, donde se ofrecerán 1.166.488 plazas, un 12% más que el año pasado.

Más vuelos para llegar a los principales centros de nieve

La estrategia apunta especialmente a facilitar el acceso a los destinos donde se concentra gran parte de la actividad invernal del país.

Entre las rutas con mayor movimiento se destacan:

92 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Bariloche , un incremento del 7% respecto de 2025.

, un incremento del 7% respecto de 2025. 46 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Ushuaia , con un crecimiento del 21%.

, con un crecimiento del 21%. 16 frecuencias semanales entre Buenos Aires y El Calafate , un 7% más que el año anterior.

, un 7% más que el año anterior. 18 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Chapelco/San Martín de los Andes, manteniendo la misma oferta.

Estas conexiones resultan claves para quienes planean disfrutar de actividades como esquí, snowboard, caminatas con raquetas, excursiones en la nieve, paseos en motos de nieve o simplemente contemplar algunos de los paisajes más espectaculares de la Patagonia.

Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, los clásicos del invierno

La región cordillerana de Río Negro y Neuquén vuelve a concentrar gran parte del movimiento turístico. San Carlos de Bariloche continúa siendo uno de los destinos estrella gracias al Cerro Catedral, considerado el centro de esquí más grande de Sudamérica. A pocos kilómetros, Villa La Angostura ofrece una propuesta más tranquila y exclusiva, con bosques nevados, gastronomía de montaña y acceso al Cerro Bayo.

Por su parte, San Martín de los Andes se prepara para una nueva temporada en Chapelco, uno de los complejos de esquí más valorados del país por la calidad de sus pistas y las vistas privilegiadas hacia la cordillera.

Ushuaia y El Calafate: nieve, glaciares y aventuras en el extremo sur

Más al sur, Ushuaia vuelve a captar la atención de viajeros nacionales e internacionales. La ciudad más austral del mundo combina actividades de nieve, centros invernales, navegación por el Canal Beagle y experiencias únicas en plena Tierra del Fuego.

El Calafate, en tanto, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan combinar paisajes nevados con la visita al Glaciar Perito Moreno y otras excursiones emblemáticas de la Patagonia austral.

Conexiones directas para recorrer la Patagonia sin pasar por el AMBA

La programación también contempla vuelos intertramos que facilitan los viajes entre distintas regiones del país sin necesidad de realizar escalas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante la temporada de invierno, Aerolíneas Argentinas operará:

5 frecuencias semanales entre Córdoba y Bariloche .

. 4 frecuencias semanales entre Rosario y Bariloche .

. 2 frecuencias semanales entre Córdoba y Chapelco .

. 2 frecuencias semanales entre Rosario y Chapelco .

. 2 frecuencias semanales entre Córdoba y Ushuaia.

Estas alternativas permiten planificar recorridos más eficientes y aprovechar mejor el tiempo de estadía en cada destino.

Qué tarjetas permiten financiar los pasajes hasta en 12 cuotas

Para quienes todavía están organizando sus vacaciones de invierno, Aerolíneas Argentinas mantiene promociones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con entidades bancarias y tarjetas seleccionadas.

Entre las opciones disponibles figuran:

Banco Patagonia

Supervielle

Banco Ciudad

Banco Nación

Otras entidades adheridas a las promociones vigentes

La financiación no presenta restricciones respecto de la fecha de viaje, una ventaja para quienes desean asegurar sus pasajes con anticipación y distribuir el gasto durante el año.