Durante la segunda semana de las vacaciones de invierno, muchos argentinos buscan un lugar para desconectarse y aprovechar el receso. En ese marco, las Sierras de Córdoba se posicionan como uno de los destinos más elegidos del país, según un relevamiento elaborado por la Agencia Noticias Argentinas.

Con un clima fresco, aire puro y paisajes serranos, la provincia invita a recorrer sus localidades principales, que ofrecen una combinación de naturaleza, aventura y propuestas culturales para todas las edades.

El clima de Córdoba acompaña a los visitantes a recorrer todas sus localidades

Cada pueblo serrano posee una identidad propia que cautiva a los visitantes. El invierno es especialmente propicio para realizar caminatas, ya que las temperaturas agradables permiten recorrer senderos sin el agobiante calor típico del verano.

Las Sierras de Córdoba, destino destacado para la segunda semana de vacaciones de invierno

Además, durante esta temporada, las bajas temperaturas motivan a los turistas a probar platos típicos regionales, que se complementan con ferias de productores locales donde se pueden adquirir quesos, embutidos, miel y otros productos autóctonos.

Uno de los recorridos más emblemáticos es el histórico Camino de las Altas Cumbres, que ofrece vistas impactantes y múltiples miradores donde los visitantes pueden detenerse para fotografiar y apreciar la belleza de las sierras.

Otra opción recomendada es explorar los valles de Calamuchita, Punilla y Traslasierra, zonas que albergan pequeños pueblos con atractivas propuestas gastronómicas y culturales, ideales para quienes buscan experiencias auténticas.