La provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para revitalizar uno de sus corredores costeros más transitados. El Senado aprobó la ley que crea el corredor turístico denominado "Camino del Mar", que comprende el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar del Plata y Miramar.

Esta iniciativa tiene como objetivo transformar el recorrido en un atractivo turístico por sí mismo, más allá de los destinos que conecta, mediante un plan integral que abarca mejoras en infraestructura, promoción turística y protección ambiental.

El marco legal aprobado establece la realización de obras para mejorar la experiencia de los visitantes durante todo el año, incluyendo la construcción de miradores, espacios de descanso, iluminación, nuevos accesos a playas públicas, señalización turística y cartelería interpretativa a lo largo de la ruta.

Entre lo público y lo privado ayudando en conjunto para crecimiento de turismo sustentable

Además, la ley prevé un esquema de cooperación entre la Provincia, los municipios involucrados y el sector privado para coordinar inversiones y promover un crecimiento sustentable del turismo en la región.

Provincia de Buenos Aires crea el corredor turístico Camino del Mar entre Mar del Plata y Miramar

Se incorporan también incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendedores y empresas que ofrezcan servicios vinculados a la actividad turística en la zona, buscando fomentar el desarrollo local.

El corredor se organizará en cinco áreas temáticas que diversificarán la oferta y atraerán visitantes durante todo el año. Estas incluyen un polo gastronómico y cervecero, un espacio dedicado al bienestar y la salud, un sector para turismo activo con actividades como surf, parapente, trekking, mountain bike y running, un circuito histórico, cultural y religioso, y un área orientada a eventos deportivos.

En los últimos años, la Ruta 11 ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en Chapadmalal, donde han proliferado emprendimientos gastronómicos, cervecerías, proyectos turísticos y viñedos, consolidando un perfil renovado para esta zona de la costa bonaerense.

La ley también impulsa acciones para conservar el patrimonio natural y paisajístico, buscando equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental del corredor costero.

Paralelamente, el Gobierno provincial analiza otro proyecto estratégico para la región: la construcción de una autovía que duplique la calzada de la Ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar. Aunque aún sin fechas ni inversiones definidas, autoridades de la Dirección de Vialidad bonaerense y del municipio de General Alvarado retomaron conversaciones para evaluar su viabilidad.

Este proyecto vial responde al crecimiento urbano de sectores como Chapadmalal, San Eduardo del Mar y El Marquesado, que han visto un aumento significativo de población y tránsito en la última década. La obra se suma a otras intervenciones sobre la Ruta 11 que buscan mejorar la conectividad y seguridad en la Costa Atlántica.

Con estas medidas, la provincia de Buenos Aires apunta a consolidar un corredor turístico que potencie el desarrollo económico local, diversifique la oferta y preserve el entorno natural, dando un nuevo impulso a una de las zonas más emblemáticas del litoral bonaerense.