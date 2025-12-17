Un cuerpo fue encontrado este miércoles al mediodía en la ciudad de Miramar y las autoridades sospechan que podría tratarse de Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que es buscada intensamente desde hace más de diez días. El hallazgo se produjo durante un nuevo operativo de rastrillaje ordenado en el marco de la investigación por su desaparición.

El cadáver apareció en un terreno baldío ubicado a pocas cuadras del muelle, en una zona cercana al cruce de las calles 6 y 39. Un empleado municipal que recorría el lugar advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso inmediato a la policía. Minutos después llegaron al sitio efectivos de seguridad, personal judicial y familiares de la mujer.

Según informaron fuentes del caso, junto al cuerpo se encontraron las pertenencias con las que Alejandra se había ido de su casa, lo que refuerza la principal hipótesis de los investigadores. Al momento de su desaparición, la mujer no llevaba consigo ni teléfono celular ni documentación personal.

El hallazgo ocurrió en el marco de un amplio operativo de búsqueda que se había reactivado durante la mañana. En el procedimiento participaron decenas de efectivos, personal especializado en búsqueda de personas, agentes montados y equipos que trabajaban con drones. Las tareas se concentraban en sectores que ya habían sido recorridos anteriormente, tras no obtener resultados positivos en zonas céntricas, costeras y del vivero.

En las próximas horas, el cuerpo será sometido a una autopsia para confirmar oficialmente la identidad y establecer las causas de la muerte. La investigación está a cargo de la fiscalía local, que aguarda los resultados forenses para avanzar con las actuaciones judiciales.

Alejandra Tolosa había sido vista por última vez el jueves 4 de diciembre, cuando se retiró de su vivienda tras una discusión familiar. Su desaparición fue denunciada ese mismo día y, desde entonces, se desplegó una intensa búsqueda debido a su estado de salud y antecedentes depresivos.

Familiares y allegados habían manifestado su preocupación desde el inicio, al señalar que la mujer atravesaba un momento personal complejo y que, antes de irse, dejó un breve mensaje que encendió las alarmas. Además, cámaras de seguridad solo lograron registrarla caminando por una zona céntrica de la ciudad, sin que luego se volviera a tener rastro de ella.