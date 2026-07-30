El movimiento turístico volvió a darle impulso al invierno en la región cordillerana. Más de 530 mil personas utilizaron el paso internacional Cardenal Antonio Samoré durante el primer semestre de 2026, mientras que durante las vacaciones de invierno el tránsito creció cerca de un 55% respecto del mismo período del año pasado.

Los datos fueron difundidos por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Osorno. El registro muestra el fuerte movimiento que mantiene este corredor entre Neuquén y la Región de Los Lagos, con Villa La Angostura y las ciudades chilenas de Osorno y Puerto Montt como algunos de los principales puntos vinculados al tránsito.

Entre enero y junio se contabilizaron más de 267 mil ingresos a Chile. En sentido contrario, otros 264 mil viajeros ingresaron a la Argentina por este complejo fronterizo. El acumulado supera así las 530 mil personas y confirma el peso que tiene Cardenal Samoré para el turismo y el intercambio entre ambos países.

Las vacaciones de invierno dispararon el movimiento en la cordillera

El dato que más refleja la recuperación de la actividad turística aparece durante el receso invernal. La PDI fiscalizó alrededor de 42 mil personas este año, frente a las 27 mil registradas durante las vacaciones de invierno de 2025.

La diferencia representa un incremento cercano al 55%. El salto se produjo en plena temporada de nieve y acompaña la mayor circulación de visitantes por los destinos cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

Villa La Angostura y Bariloche forman parte de ese circuito turístico que se conecta con Osorno y Puerto Montt a través del corredor fronterizo. La circulación de viajeros también tiene impacto sobre los servicios, el alojamiento, la gastronomía y las actividades vinculadas al turismo de invierno.

El crecimiento del tránsito fronterizo aporta así otro indicador de una temporada invernal que muestra señales de recuperación. El aumento registrado durante las vacaciones supera además el volumen del año pasado y refleja una mayor presencia de turistas en la zona cordillerana.