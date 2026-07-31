El Alerzal Milenario, situado dentro del Parque Nacional Los Alerces en la cordillera chubutense, es un emblemático espacio natural que combina paisajes de impresionante belleza con una profunda historia ambiental. Este bosque protegido, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2017, destaca por conservar bosques andino-patagónicos y la mayor extensión de selva valdiviana en Argentina.

El Abuelo, la joya del lugar

La joya del lugar es 'El Abuelo', un alerce (Fitzroya cupressoides) que supera los 2.600 años de antigüedad. Este árbol puede alcanzar cerca de 60 metros de altura y tiene un tronco de más de dos metros de diámetro, posicionándose como uno de los árboles más longevos de Sudamérica y un símbolo relevante de la conservación ambiental.

El acceso al Alerzal Milenario es parte esencial de la experiencia. El recorrido comienza en la pasarela del río Arrayanes, donde un puente colgante cruza aguas cristalinas rodeadas por el paisaje típico patagónico. Luego, se realiza una caminata sencilla hasta Puerto Chucao, desde donde parten excursiones lacustres por el lago Menéndez.

Tras desembarcar en Puerto Sagrario, los visitantes deben recorrer un sendero de aproximadamente dos kilómetros que atraviesa la selva valdiviana hasta llegar al sector donde se encuentra el alerce milenario. Durante el trayecto, es posible observar coihues, arrayanes, cañas coligüe, helechos, musgos y pequeñas cascadas, en un ecosistema que se caracteriza por abundantes precipitaciones durante gran parte del año, contrastando con la estepa patagónica.

Un dato llamativo es la lentitud con la que crecen estos árboles: apenas entre uno y dos milímetros de diámetro por año. Esta particularidad explica el tiempo milenario que requiere un alerce para alcanzar su imponente tamaño.

El Parque Nacional Los Alerces puede visitarse durante todo el año, aunque las excursiones lacustres ajustan sus frecuencias según la temporada. Por eso, es aconsejable consultar los horarios y reservar con anticipación, especialmente en verano y fines de semana largos, para asegurar la mejor experiencia.

El Alerzal Milenario en Los Alerces: un bosque ancestral y Patrimonio Mundial de la Unesco

Para organizar la visita, las ciudades de Esquel y Trevelin son las principales puertas de entrada, ubicadas a aproximadamente 34 y 25 kilómetros del parque, respectivamente. Desde ambas localidades se ofrecen servicios turísticos y excursiones hacia este tesoro natural, uno de los paisajes más extraordinarios de la Patagonia argentina.