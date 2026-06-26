En el marco del programa municipal “Bosque en Equilibrio”, la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue llevó adelante una nueva jornada de trabajo ambiental junto a Jeep Argentina, a través de su iniciativa #JeepNature, y la Fundación Tierras Patagónicas, con el objetivo de fortalecer las acciones de cuidado del bosque nativo y prevención de incendios.

Se realizaron tareas de raleo de pinos y retamas para reducir especies exóticas invasoras y prevenir incendios.

La propuesta integró a más de 16 periodistas especializados del sector automotor, quienes participaron de la experiencia organizada por la marca en el marco de la presentación de nuevos modelos, combinando la actividad promocional con una intervención directa en el territorio. Durante la jornada se realizaron tareas de manejo de especies exóticas invasoras, como el raleo de pinos y retamas, además del chipeado del material vegetal. Parte de ese material fue reutilizado en predios de vecinos, generando un circuito de aprovechamiento sustentable que contribuye a la reducción de residuos y al cuidado ambiental.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política pública sostenida que busca disminuir la carga de combustible vegetal, favorecer el desarrollo del bosque nativo y reducir el riesgo de incendios de interfaz. “La mejor manera de cuidar nuestro bosque es hacerlo entre todos”, expresó el intendente Arturo de Gregorio al cierre de la jornada.

La Fundación Tierras Patagónicas donó motosierras para fortalecer el trabajo del Municipio y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Además de las tareas en territorio, los participantes recibieron charlas informativas sobre bosque nativo, prevención de incendios y las problemáticas ambientales de la zona, a cargo de equipos técnicos y organismos especializados. En el marco de la actividad, la Fundación Tierras Patagónicas realizó la donación de motosierras destinadas a fortalecer el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Más de 16 periodistas participaron de la experiencia organizada por Jeep Argentina en el marco de #JeepNature.

El programa “Bosque en Equilibrio” plantea como meta intervenir 100 hectáreas del ejido municipal antes de diciembre de 2027, mediante acciones articuladas entre el Estado, instituciones, empresas y la comunidad, con el lema: “Menos especies exóticas. Más bosque nativo. Menos riesgo de incendios”.