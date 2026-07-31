Tapalqué, uno de los destinos termales más destacados de la provincia de Buenos Aires, se prepara para recibir a visitantes con la tradicional Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente, que se realizará el 1 y 2 de agosto en la Plaza Principal de la ciudad.

La entrada será libre y gratuita durante ambos días, con actividades que arrancarán desde el mediodía. La propuesta incluye puestos con pastelitos artesanales, chocolate caliente, espectáculos musicales, feria de emprendedores y artesanos, además de actividades culturales que buscan resaltar las tradiciones argentinas.

Organizada por Expo Arte & Sabores junto a la Municipalidad de Tapalqué, la celebración apunta a ofrecer una experiencia para toda la familia, combinando gastronomía típica con entretenimiento y cultura local.

Los visitantes pueden ser uno de los que elija la mejor elaboración de pastelitos

Los visitantes podrán participar en un concurso para premiar las mejores elaboraciones de pastelitos, disfrutar de música en vivo y recorrer la feria de productos regionales que estará presente durante las dos jornadas.

Además de la fiesta, Tapalqué invita a conocer su complejo termal, inaugurado en 2023 y reconocido por su modernidad. Ubicado a 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el predio se extiende sobre 17 hectáreas y cuenta con ocho piscinas —cuatro para adultos y cuatro para niños—, hidromasajes, cuellos de cisne, spa y espacios gastronómicos.

Las aguas termales del lugar son ricas en sodio, magnesio y calcio, minerales que aportan beneficios para la circulación, alivio del estrés y bienestar general. A pocos minutos también se encuentra el Balneario Municipal, con amplias áreas verdes, senderos y espacios recreativos ideales para disfrutar en familia.

Tapalqué celebra la Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente con entrada gratuita y actividades familiares

El complejo termal abre sus puertas de jueves a domingos y feriados, de 10 a 18 horas. Las tarifas vigentes se mantendrán hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que representa una oportunidad para quienes buscan una experiencia de relax durante las vacaciones de invierno.

Para quienes viajen desde Buenos Aires, la ruta recomendada es tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Ruta Nacional 205 pasando por Lobos, Roque Pérez y Saladillo, y luego seguir por la Ruta Provincial 51 hasta Tapalqué, un recorrido de aproximadamente tres horas y media en auto.

Con la combinación de su atractiva oferta termal, la gastronomía tradicional y la fiesta popular con entrada gratuita, Tapalqué se posiciona como uno de los destinos más convocantes para las vacaciones invernales en la provincia de Buenos Aires.