Neuquén planta bandera en Chile para promocionar sus destinos turísticos

Del 6 al 8 de marzo Neuquén, a través de Neuquentur, realizará una acción promocional en el centro comercial Parque Arauco de Santiago de Chile para dar a conocer su oferta turística y el vuelo directo que conecta la capital chilena con la capital neuquina.



La propuesta -para la que se contará con un stand institucional- estará orientada a brindar información sobre los destinos turísticos que ofrece la Provincia y a promocionar el vuelo directo operado por Latam Airlines, que unirá Santiago con Neuquén capital desde el 29 de marzo.



Asimismo, el evento contará con la participación de representantes de la aerolínea, quienes ofrecerán información detallada sobre días, horarios y frecuencias del servicio aéreo, facilitando a los potenciales visitantes datos clave para planificar su viaje.



El público podrá acceder a material informativo y participar de distintas actividades interactivas. Habrá juegos -como un memotest temático sobre atractivos neuquinos- y un sector con chroma para que los visitantes puedan tomarse fotografías con paisajes emblemáticos de la Provincia como escenario.



La estrategia hará especial hincapié en la promoción de productos turísticos como la paleontología -con sus reconocidos hallazgos de relevancia internacional-, la ruta del vino y la gastronomía regional, así como los principales puntos panorámicos y atractivos que tiene la ciudad de Neuquén.



En este sentido, se buscará posicionar a la capital neuquina como puerta de entrada a experiencias vinculadas con la naturaleza, la cultura y la identidad regional.



El mercado chileno representa un público estratégico por su cercanía geográfica y su afinidad con los destinos de la Patagonia argentina. La conexión aérea directa permite proyectar escapadas de corta y media estadía, propuestas enoturísticas y gastronómicas, ampliando las posibilidades de intercambio turístico entre ambas ciudades.



Con esta acción, la Provincia continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado chileno, promoviendo la conectividad aérea como herramienta clave para potenciar la actividad turística, dinamizar la economía regional y consolidar a Neuquén como destino estratégico en la región patagónica.



