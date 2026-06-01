El turismo estudiantil fue uno de los temas centrales en el 51° Congreso de Agentes de Viajes de Faevyt, realizado en Mendoza, donde empresarios y funcionarios analizaron los desafíos que atraviesa la actividad, especialmente en relación con el fideicomiso, la informalidad y la caída en la cantidad de pasajeros en viajes de egresados.

Adrián Manzotti, presidente de Aviabue y figura clave del sector, destacó el impacto económico que dejó la pandemia y la reducción sostenida de viajeros. “Hoy tenemos la mitad de los pasajeros y seguimos sosteniendo estructuras enormes”, señaló, evidenciando la complejidad del escenario actual.

Manzotti también recordó la evolución del segmento, que pasó de estar asociado a la informalidad a convertirse en uno de los modelos turísticos más regulados del país. “Durante muchos años nos veían como los ‘piratas’ o los ‘chantas’. Hoy somos uno de los sistemas más seguros que existen”, afirmó.

La disminución del poder adquisitivo de las familias afectó la composición de los grupos, con cursos que antes viajaban completos y ahora solo logran reunir a cinco o seis chicos. Este cambio obliga a las empresas a adaptarse a un mercado más fragmentado y con costos operativos elevados, manteniendo estructuras comerciales que en muchos casos no se ajustan a la realidad actual.

Turismo estudiantil enfrenta crisis por fideicomiso y viajes de egresados informales

La preocupación por agencias truchas que expone riesgos

Otro foco de preocupación es la competencia desleal que generan los operadores no habilitados. Pablo Wolowski, coordinador de la Comisión de Turismo Estudiantil de Aviabue, reclamó una mayor coordinación entre la Secretaría de Turismo y los ministerios de Educación provinciales para garantizar que solo agencias autorizadas organicen los viajes. “Hoy una maestra puede organizar un viaje y competir contra empresas que pagan seguros, garantías y cumplen todas las exigencias”, cuestionó.

Wolowski advirtió que en algunas provincias los viajes educativos pueden realizarse sin operadores formales, lo que expone a las familias a mayores riesgos y fomenta la informalidad. Además, denunció casos recientes de estafas vinculadas a viajes organizados fuera del sistema regulado y defendió la seguridad que ofrece el modelo formal: “Cuando una agencia habilitada tiene un problema, el viaje se garantiza. Cuando se hace por afuera, las familias quedan desprotegidas”.

El fideicomiso para turismo estudiantil, establecido en 2017 para respaldar los viajes mediante la “Cuota Cero”, vence en marzo de 2027. Sin embargo, el sector privado presiona para su disolución anticipada, dado que el sistema fue reemplazado por seguros de caución privados. A pesar de estas demandas, no hay señales claras de que el vencimiento se adelante.

El proceso está trabado por las condiciones impuestas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), generando malestar entre las agencias. Manzotti explicó que el sector reclama transparencia sobre los fondos acumulados, que se estiman entre 19 mil y 23 mil millones de pesos, aunque no hay cifras oficiales definitivas. “Ni siquiera podíamos reflejar esos fondos en nuestros balances”, afirmó.

En este contexto, una nota oficial de la Secretaría de Turismo sugirió avanzar en la disolución del fideicomiso, aunque sin un tratamiento previo con el sector. “Durante mucho tiempo discutíamos por qué no se avanzaba. Después apareció esta nota y entendimos que el pedido efectivamente se había hecho”, comentó Manzotti.

Bernardo Moreno, de la Dirección Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas, reconoció que el conflicto por el fideicomiso es uno de los temas más importantes en la agenda pública-privada. Advirtió que las respuestas del BICE han sido “evasivas”, pero aseguró que desde finales de 2025 se trabaja en redefinir el esquema.

Además, el Gobierno colabora con el Banco Nación para crear líneas de financiamiento que faciliten a las familias acceder a los viajes de egresados. “No queremos que el viaje de egresados sea visto como un lujo inaccesible”, afirmó Moreno, quien también destacó el valor social y formativo del turismo estudiantil: “No es solamente un viaje; es una experiencia que marca etapas y genera recuerdos para toda la vida”.

En busca de profesionalizar el sector, Wolowski anunció la realización de talleres en conjunto con el Incatur para capacitar a coordinadores de turismo estudiantil en temas como psicología adolescente, RCP, primeros auxilios, grooming y bullying. La primera edición se llevó a cabo en Buenos Aires y se planea replicar en provincias como Santa Fe para mejorar la gestión y convivencia en los viajes.

Mientras el turismo estudiantil enfrenta un mercado reducido, mayores costos y desafíos regulatorios, el consenso en Mendoza fue que la formalidad, la profesionalización y el acceso a financiamiento son las claves para sostener esta actividad que sigue siendo un hito fundamental en la vida de miles de jóvenes argentinos.