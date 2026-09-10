Avianca, aerolínea del Grupo Abra, presentó una nueva evolución de INSIGNIA by Avianca, su experiencia Business Class en vuelos desde y hacia Europa y Nueva York operados en Boeing 787. La propuesta incluye mejoras en servicio, gastronomía, entretenimiento y otros elementos diseñados para enriquecer la experiencia a lo largo de todo el viaje. Además, a partir de 2027 comenzará la incorporación de nuevas suites con mayor privacidad y confort.

"En Avianca y Gol tenemos el compromiso de ofrecer una gran experiencia. INSIGNIA refleja esa visión, buscando superar las expectativas de nuestros clientes más exigentes", señaló Adrián Neuhauser, CEO de Grupo Abra. "Asimismo, Magno, el nuevo estatus de Lifemiles y Smiles, reconoce a nuestros clientes más fieles con beneficios y servicios personalizados y exclusivos".

Descanso y bienestar a bordo

Entre las principales novedades de INSIGNIA se encuentran las nuevas suites con puerta y divisor para mayor privacidad. Incluyen mesa amplia, asientos Flatbed con reclinación de 180 grados, pantallas de alta definición 4K y conectividad Bluetooth. También suman nuevos audífonos Meridian con cancelación de ruido y un set de pijama y pantuflas diseñado por Maaji.

El amenity kit fue creado junto a Mola Sasa, inspirado en el trabajo de la comunidad artesanal de mujeres de Chimichagua. Incluye productos de Loto del Sur.

Gastronomía de autor y experiencia en tierra

La propuesta gastronómica fue creada por los reconocidos chefs Álvaro Clavijo, de El Chato, y Rafael Buitrago, de Elvia Barichara. El menú está inspirado en los sabores y la biodiversidad latinoamericana y se sirve en una nueva vajilla. La oferta también incorpora opciones de Home Burgers en vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Europa, y de Castello Monte Vibiano en rutas desde Europa.

Avianca presenta la evolución de su propuesta premium INSIGNIA

La experiencia en tierra incluye atención preferencial desde el primer momento en el INSIGNIA by Avianca Check-In de Bogotá y acceso a salas VIP. Estas novedades se complementan con Business Class Américas, disponible en todas las rutas dentro del continente, y con Magno, el estatus más alto de Lifemiles.

Renovación de la Sala Gold en El Salvador

Avianca continúa invirtiendo en la transformación de sus salas VIP para fortalecer su propuesta premium. En este contexto, anunció la renovación de la Sala Gold Internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador. El espacio está inspirado en la geografía y los volcanes del país. Incorporará técnicas artesanales y expresiones visuales que celebran la identidad salvadoreña. La sala ofrecerá un ambiente para descansar, trabajar y disfrutar de una propuesta gastronómica con sabores y productos locales.

Formación de los equipos

Avianca avanza en paralelo en la evolución de su propuesta premium y en la preparación de sus equipos. Más de 850 tripulantes de cabina participaron en el programa Business Class Specialist, un entrenamiento inmersivo en etiqueta y hospitalidad. "Estas iniciativas son parte de un trabajo continuo para transformar la experiencia de viaje de nuestros clientes", afirmó Gabriel Oliva, presidente de Avianca.