El Caribe enfrenta un desafío ambiental recurrente: la llegada masiva de sargazo a sus costas, que afecta playas, ecosistemas y la actividad turística, además de generar elevados costos de limpieza para gobiernos y empresas. Sin embargo, esta región está comenzando a estudiar una alternativa innovadora para transformar esta biomasa en un recurso valioso, específicamente como materia prima para producir Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés).

El sargazo y el desafío de convertirlo en SAF

La posibilidad de utilizar el sargazo para fabricar SAF fue uno de los temas centrales en un reciente diálogo organizado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), difundido por Annaleen Lord, Gerente de Área para el Caribe de la entidad. Este enfoque propone una economía circular que convierte un problema ambiental y económico en una oportunidad para generar valor y contribuir a la reducción de emisiones en la aviación.

El desarrollo tecnológico es clave para avanzar en esta dirección. Empresas como TOPSOE trabajan en rutas de producción capaces de utilizar distintas materias primas sostenibles, incluyendo biomasa marina. Sylvain Verdier, Senior Strategy Manager de TOPSOE, señaló que “ninguna materia prima por sí sola podrá satisfacer la demanda mundial de SAF. Ampliar el portafolio de materias primas sostenibles, incluida la biomasa marina, será esencial para aumentar la producción de combustibles renovables y acelerar la transición energética de sectores difíciles de descarbonizar, como la aviación y el transporte marítimo”.

El SAF se ha consolidado como la principal herramienta para que la aviación reduzca sus emisiones de carbono a corto, mediano y largo plazo. A diferencia de otras alternativas, el SAF puede usarse directamente en aeronaves e infraestructuras existentes, permitiendo reducciones significativas de emisiones durante todo su ciclo de vida.

Para el Caribe, el potencial de producir SAF va más allá de la aviación, ya que la región depende en gran medida de la conectividad aérea para sostener el turismo, el comercio, la inversión, el acceso a servicios de salud y los vínculos familiares entre islas y con el resto del mundo. Además, las economías caribeñas dependen fuertemente de combustibles importados, lo que las expone a interrupciones en el suministro y a la volatilidad de precios. Desarrollar capacidad local para producir SAF, incluso a escala moderada, podría diversificar la matriz energética y apoyar los objetivos de sostenibilidad.

El camino hacia la producción de SAF en el Caribe implica más que tecnología. Es necesario crear un ecosistema que integre toda la cadena de valor: desde la recolección y logística del sargazo, hasta la refinación, el financiamiento, la certificación y la generación de una demanda estable a largo plazo. Las materias primas deben ser accesibles, sostenibles y económicamente viables; los inversionistas requieren seguridad regulatoria; y los productores, marcos normativos de apoyo con políticas coordinadas.

Este enfoque integral busca evitar que la falta de coordinación entre políticas y sectores limite el desarrollo del mercado. Por el contrario, la implementación conjunta de políticas puede superar obstáculos y considerar el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, así como sus efectos indirectos.

El desarrollo del SAF en el Caribe requiere alianzas fuertes entre gobiernos, reguladores, aerolíneas, aeropuertos, actores turísticos, instituciones financieras, organizaciones de investigación y socios de desarrollo. Christopher Barks, director regional de la Oficina Regional Norteamericana, Centroamericana y Caribeña de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), destacó que “para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la aviación es más que transporte: es un motor económico vital. Avanzar en la descarbonización de la aviación en el Caribe requerirá fortalecer la colaboración regional y crear un entorno propicio que fomente la innovación, la inversión y la implementación”.

El Caribe evalúa transformar el sargazo en combustible sostenible para la aviación

Barks agregó que este esfuerzo debe reunir a gobiernos, industria y socios para apoyar soluciones de combustibles sostenibles adaptadas a las necesidades específicas de la región. El Caribe cuenta con recursos, talento emprendedor y un interés común en fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia, pero aún debe evaluar la viabilidad de estas alternativas, establecer cadenas de suministro y atraer inversiones.

El objetivo es ir más allá de la gestión tradicional del sargazo para explorar su transformación en SAF, apoyándose en la innovación y en un proyecto piloto pionero que permita construir un ecosistema regional con respaldo gubernamental. Convertir este desafío ambiental en una oportunidad económica será un proceso gradual, pero la alineación de actores, el avance tecnológico y las alianzas podrían transformar un problema persistente en un motor de crecimiento sostenible para el Caribe.