Bariloche se prepara para recibir la temporada de invierno con una estrategia que busca atraer visitantes mediante promociones especiales y una mayor conectividad aérea, especialmente desde Brasil, uno de sus mercados más importantes.

Como parte de esta iniciativa, se lanzará en Buenos Aires la temporada de invierno, con el objetivo de acercar la experiencia única que ofrece Bariloche y anticipar las novedades que estarán disponibles en los próximos meses.

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la realización de una nueva edición de Bariloche Week, una acción promovida por el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) que ofrecerá descuentos y beneficios en diversos sectores vinculados al turismo local. Entre las ofertas se incluyen reducciones en alojamiento, gastronomía, alquiler de autos y otros servicios turísticos, buscando incentivar la demanda anticipada antes del inicio del invierno.

Más conectividad a la expectativa de temporada récord de turistas brasileños

La temporada contará con una conectividad aérea sin precedentes desde Brasil, con una oferta récord de vuelos desde distintas ciudades del país vecino. Esta ampliación en la conectividad representa una oportunidad estratégica para fortalecer la llegada de turistas brasileños, quienes valoran especialmente la nieve, el Cerro Catedral, la gastronomía y los paisajes de montaña que ofrece Bariloche.

En este contexto, el Cerro Catedral recibió recientemente un importante reconocimiento en Río de Janeiro, al ser galardonado como la “Mejor Estación de Esquí” en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, otorgados por Editorial Abril de Brasil. Este premio refuerza la presencia y el prestigio del destino en el mercado brasileño.

Además, Bariloche continúa con una intensa promoción en Brasil, realizando capacitaciones, encuentros con operadores turísticos y actividades de difusión para mantener el interés y posicionamiento de sus atractivos en ese país.

Con estas acciones coordinadas, Bariloche busca consolidar su temporada invernal como una experiencia de primer nivel, potenciando tanto su oferta turística como la conectividad internacional para atraer un mayor número de visitantes.