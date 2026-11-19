Con la llegada del fin de semana largo, muchos visitantes buscan propuestas para disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de Villa La Angostura. Una de las alternativas más elegidas es el circuito hacia Villa Traful, un recorrido que combina lagos, miradores, playas y bosques nativos en poco más de 100 kilómetros.

Según información de los organismos turísticos de Neuquén y del Parque Nacional Nahuel Huapi, el trayecto atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de la región y puede realizarse en una jornada, aunque la recomendación es tomarse el tiempo suficiente para detenerse en distintos puntos del camino.

1. Lago Correntoso y el puente histórico

La salida desde Villa La Angostura permite una primera parada junto al lago Correntoso, uno de los espejos de agua más reconocidos de la localidad. Desde el puente sobre el río se obtiene una amplia vista del lago y de las montañas que lo rodean.

La zona además forma parte de uno de los sectores más fotografiados de la Ruta de los Siete Lagos.

Puente Correntoso - Villa La angostura

2. Mirador del lago Espejo

A pocos kilómetros aparece uno de los balcones naturales más conocidos del recorrido. Desde allí se observa el lago Espejo rodeado por bosque andino patagónico y cumbres cordilleranas. El sitio cuenta con un área acondicionada para detenerse y contemplar el paisaje.

3. Bahía del lago Espejo

Antes de continuar hacia el norte, una buena opción es descender hasta las playas del lago Espejo. Sus aguas tranquilas y transparentes suelen convertirlo en una de las paradas favoritas durante los días cálidos.

Lago espejo - Villa La Angostura

4. Empalme con la Ruta Provincial 65

El acceso a Villa Traful se encuentra sobre la Ruta Nacional 40. Allí comienza un tramo diferente del recorrido, con caminos que atraviesan bosques de coihues y sectores de montaña con amplias vistas panorámicas.

Es también la puerta de entrada a una de las villas turísticas más pequeñas de la provincia.

5. Mirador del Viento

Considerado uno de los puntos panorámicos más destacados de la zona, permite contemplar desde las alturas el lago Traful, los cordones montañosos y buena parte del valle. Las condiciones del terreno y la amplitud de la vista lo convierten en una parada obligada para quienes visitan la localidad.

Mirador del Viento - Villa Traful

6. Costanera y playas de Villa Traful

Una vez en el pueblo, la costanera ofrece distintos sectores para recorrer a pie y disfrutar de las playas de lago. El entorno conserva un perfil más tranquilo que otros destinos de la región y permite apreciar la naturaleza prácticamente sin edificaciones de gran escala.

7. El bosque sumergido

Uno de los atractivos más singulares de Villa Traful es el bosque sumergido, un fenómeno natural ubicado bajo las aguas del lago. El sitio puede observarse mediante excursiones lacustres habilitadas y constituye uno de los principales emblemas turísticos de la localidad.

Un recorrido para disfrutar sin apuro

Tanto Villa La Angostura como Villa Traful forman parte del área de influencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, una de las regiones más visitadas de la Patagonia. La combinación de lagos, bosques y miradores permite realizar un recorrido variado en cualquier época del año, aunque la primavera ofrece días más largos y temperaturas agradables para detenerse en cada uno de los puntos del circuito.

Para quienes aprovechen el fin de semana largo en la cordillera neuquina, el trayecto entre ambas localidades aparece como una de las propuestas más completas para conocer algunos de los paisajes más representativos de la región sin realizar grandes distancias.