Ciudad de México (CDMX) late al ritmo de más de 20 millones de corazones. Es la urbe más grande de Latinoamérica. Planificar un viaje sin dejar de lado sus principales atractivos puede ser abrumador.

Sin embargo, la capital mexicana ofrece una combinación única de historia prehispánica, arquitectura colonial y modernidad. A continuación, una selección de los diez lugares y experiencias que ningún viajero debería perderse.

Ciudad de México: 10 imperdibles para explorar la capital más vibrante de Latinoamérica

1. El Zócalo: el corazón monumental de la ciudad

La Plaza de la Constitución, conocida mundialmente como El Zócalo, es una de las plazas más grandes del mundo. Con 200 metros de norte a sur y 240 de este a oeste, este espacio monumental nuclea algunos de los edificios más importantes del país.

Entre ellos se destacan la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Palacio del Ayuntamiento. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, el Zócalo es un punto obligado en cualquier visita. Llegar en metro y salir a la superficie maximiza la sensación de inmensidad a cielo abierto.

2. Bosques de Chapultepec: el pulmón verde de la ciudad

Los Bosques de Chapultepec conforman el parque urbano más grande de la Ciudad de México. También es el más antiguo de América. Con más de 680 hectáreas, alberga lagos, museos, un zoológico y espacios deportivos.

Dentro del predio se encuentra el Castillo de Chapultepec, el único castillo real en América. El parque está dividido en tres secciones. Para aprovecharlo al máximo se necesita al menos un día entero.

Un detalle curioso son sus habitantes: las ardillas. Están acostumbradas a que la gente les dé de comer. Algunas son tan confianzudas que pueden volverse temerarias.

3. La ruta de los museos: más de 200 opciones para elegir

En la CDMX hay más de 200 museos. Pretender recorrerlos todos es imposible, pero salir de la ciudad sin visitar algunos sería un error.

Los imperdibles incluyen:

Museo Nacional de Antropología: el más importante de su tipo en el país

Museo del Templo Mayor: vestigios del centro ceremonial azteca

Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)

Museo de Arte Moderno

Palacio de Bellas Artes

Muchos de estos espacios ofrecen descuento para estudiantes con tarjeta ISIC válida. Los museos bajo administración del gobierno mexicano tienen entrada libre los domingos.

4. Coyoacán: el barrio bohemio de Frida y Diego

Coyoacán es uno de los barrios más encantadores de la ciudad. En lengua náhuatl, su nombre significa "lugar de los coyotes" . Fue la segunda base de Hernán Cortés después de Tenochtitlán.

Hoy es una zona residencial repleta de arte callejero, calles coloniales y una atmósfera bohemia. Desde la plaza principal se puede llegar caminando hasta la Casa Azul, el famoso museo dedicado a la vida y obra de Frida Kahlo.

Cerca de allí se encuentra el Anahuacalli, el museo diseñado por Diego Rivera. Resguarda más de 50 mil piezas prehispánicas que el muralista coleccionó a lo largo de su vida. Las obras están organizadas no por su valor histórico, sino por su valor artístico.

5. Los mercados tradicionales: una explosión de sabores y cultura

Visitar los mercados es una de las experiencias más auténticas de la ciudad. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de San Juan y el Mercado de Medellín.

En ellos se puede probar una gran variedad de productos típicos. Las famosas aguas frescas son un imperdible. También se pueden degustar snacks como el nopal, una hoja de cactus que se come asada.

El ritmo vibrante de estos espacios ofrece un verdadero shock de cultura local.

6. La aventura del picante: animarse a los sabores de México

El chile es parte fundamental de la cultura mexicana. No todos los platos son picantes, pero pasar por el país sin poner a prueba las papilas gustativas es perderse de algo esencial.

El consejo es animarse aunque sea un poco. En puestos tradicionales como "El Chupacabras" , famoso por sus tacos, se puede comenzar la experiencia.

(Advertencia amigable: la famosa "venganza de Moctezuma" no es un mito. Hay que ir con cuidado y conocer los propios límites).

7. Condesa y Roma: dos colonias para caminar sin destino

Arte urbano, cafés bohemios, librerías y bicicletas. Las colonias Condesa y Roma son perfectas para pasar el día caminando sin otro objetivo que dejarse llevar.

Estos barrios concentran una gran oferta gastronómica y cultural. Sus calles arboladas y su arquitectura art déco las convierten en un paseo placentero. También son ideales para tomar un café en una terraza o descubrir tiendas de diseño independiente.

8. Plaza Garibaldi: la noche de los mariachis

Sí, es un cliché. Pero ¿quién no se sabe al menos parte de una ranchera de memoria? En Plaza Garibaldi se reúnen por las tardes varios grupos musicales. Vestidos con sus trajes típicos, cantan y tocan a pedido de los visitantes.

Si da vergüenza pararse en medio de la plaza, se puede optar por sentarse en alguno de los bares alrededor. Desde allí se disfruta el espectáculo igual.

Para los más animados, cantar "Cielito Lindo" a todo pulmón es un rito de iniciación en la ciudad.

9. Teotihuacán: el poder de las pirámides

A menos de una hora del centro se encuentra una de las zonas arqueológicas más famosas del mundo. Teotihuacán fue la ciudad más grande de Mesoamérica. Declarada Patrimonio de la Humanidad, contiene la tercera pirámide más alta del mundo: la Pirámide del Sol.

Subirla es un desafío físico, pero la vista desde la cima lo compensa. Para recorrer el sitio por completo se necesita un día entero.

Recomendaciones útiles:

No ir los domingos (la concurrencia es altísima)

Llevar una guía para sacar mayor provecho al paseo

Considerar la experiencia de volar en globo aerostático sobre la zona arqueológica

10. Xochimilco: una Venecia mexicana

A una hora del centro se encuentra Xochimilco, un conjunto de canales que rodean un centenar de islotes. Las chinampas, como se conoce a estas parcelas de tierra, son famosas por su fertilidad.

Originalmente se usaban como terrazas de cultivo. Hoy son un destino de recreación. Por menos de 20 dólares se puede alquilar una trajinera (embarcación típica donde entran familias enteras).

El paseo permite disfrutar de música típica, almorzar sobre el agua y navegar rodeado de color y tradición.

Información práctica para el viajero

Cómo moverse: El metro es una excelente opción para llegar al Zócalo y otros puntos centrales. Para zonas más alejadas como Teotihuacán o Xochimilco, se recomienda contratar un tour o utilizar servicios de transporte por aplicación.

Alojamiento: Las colonias Roma, Condesa y el Centro Histórico ofrecen la mejor variedad de hoteles y hostels para todos los presupuestos.

Cuándo ir: La primavera (marzo a mayo) y el otoño (septiembre a noviembre) ofrecen las temperaturas más agradables. Los fines de semana los museos tienen entrada gratuita, pero también hay más multitudes.

Enlace externo: Turismo oficial de la Ciudad de México