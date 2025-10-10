Mataron a un modelo y cantante argentino en Ciudad de México

Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino oriundo de Mar del Plata, fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler en la Ciudad de México, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. El hecho ocurrió este jueves en la madrugada, a la altura de la calle Electrificación sobre la lateral del Anillo Periférico.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), Dorcaz fue interceptado por sujetos que viajaban en dos motocicletas y que aprovecharon la congestión vehicular para atacarlo. Testigos indicaron que intentó huir acelerando, pero fue alcanzado por los disparos, bajó del vehículo y colapsó junto a la camioneta. Falleció en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen la hipótesis de un ataque directo y planeado, aunque en un primer momento circuló la versión de un intento de asalto. El área fue acordonada por agentes, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso. Se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores, quienes habrían huido hacia el Bosque de Chapultepec.

Quién era Federico Dorcaz

Dorcaz nació en Mar del Plata y, tras pasar parte de su adolescencia en España, comenzó su carrera como modelo. A los 18 años inició su transición hacia la música, con una breve experiencia en Estados Unidos antes de establecerse en México. En 2017 debutó con su sencillo “Kuliyuki”, explorando una fusión de pop, rock y electrónica.

En lo personal, mantuvo una relación con la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila, quien participó en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”. Tras conocerse la noticia de su muerte, Ávila escribió en redes: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

La investigación continúa abierta, con la recolección de testimonios, análisis de videos de seguridad y coordinación entre la SSC CDMX y la FGJCDMX para esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables.