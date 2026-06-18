En la región patagónica argentina, se encuentra un paisaje natural que rivaliza con los más impresionantes del mundo. Este recorrido conecta el Lago del Desierto con la Reserva Glaciar Vespignani, un área protegida ubicada a unos 37 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz.

Este sendero destaca por su combinación de agua turquesa, montañas escarpadas, cascadas de deshielo y bosques densos, formando una postal que muchos turistas asocian con los fiordos del norte europeo, especialmente con el Fiordo de Geiranger en Noruega, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Similitudes, parecidos en combinación de agua, montaña, cascadas y bosques

Ambos sitios comparten una fisonomía marcada por la acción de antiguos glaciares que moldearon valles profundos rodeados por paredes casi verticales. En el caso del Lago del Desierto, el espejo de agua está rodeado por montañas cubiertas de vegetación y glaciares colgantes, con una atmósfera que la niebla matutina intensifica, evocando la sensación de aislamiento propia de los fiordos noruegos.

Descubre el sendero patagónico que imita los fiordos noruegos en Santa Cruz

La visita a esta reserva combina aventura y contemplación, ya que para acceder a los senderos es necesario realizar una navegación de entre 20 y 30 minutos por el lago, similar a los recorridos náuticos que se realizan en Geiranger.

Los senderos dentro de la Reserva Glaciar Vespignani ofrecen distintas dificultades para adaptarse a las capacidades y tiempos de los visitantes. El Sendero Verde, el más sencillo, es una caminata de 15 a 30 minutos que atraviesa un bosque de lengas junto al lago y brinda vistas hacia el glaciar.

El Sendero Amarillo es una opción intermedia, con un ascenso suave de 30 a 45 minutos que conduce a un mirador frontal privilegiado del Glaciar Vespignani y su entorno natural.

Para quienes buscan un desafío mayor, el Sendero Rojo presenta una caminata de alta dificultad con aproximadamente 45 minutos de ascenso continuo y un desnivel de 150 metros, culminando en miradores desde donde se aprecia el glaciar en toda su magnitud y, en días despejados, la imponente cara norte del Cerro Chaltén (Fitz Roy).

La semejanza con el Fiordo de Geiranger tiene una base geológica: ambos fueron formados por glaciares durante las glaciaciones del Pleistoceno que excavaron valles en forma de "U". Mientras en Noruega esos valles fueron inundados por el mar formando fiordos, en la Patagonia permanecieron ocupados por aguas dulces de deshielo, creando lagos rodeados por abruptas montañas.

Además, la presencia de glaciares colgantes, cascadas constantes y bosques densos en ambas regiones genera una geografía visual muy parecida, donde el agua actúa como un corredor natural entre paredes rocosas y vegetación abundante.

Para los viajeros, este rincón santacruceño representa una de las experiencias más impactantes de la Patagonia, ofreciendo un paisaje que permite, sin salir de Argentina, sentir la magia de uno de los fiordos más reconocidos del mundo.