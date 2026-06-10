La Patagonia volverá a recibir a uno de los músicos más admirados de la escena argentina. El prestigioso guitarrista Luis Salinas llegará a la región con una serie de presentaciones que prometen convertirse en una verdadera celebración de la música en vivo.

El artista se presentará el 10 de junio en Espacio Trama de San Martín de los Andes, continuará el 11 de junio en Casino Magic de Neuquén y cerrará su paso por la región el 12 de junio en Casino Magic de Centenario, en el marco de una gira que marca su esperado reencuentro con el público patagónico. Acompañado por Javier Lozano en teclados y Alejandro Tula en percusión, Salinas recorrerá parte de las composiciones que integran su extensa discografía, en un espectáculo donde la improvisación, la sensibilidad y la calidad interpretativa son protagonistas

Su estilo fusiona jazz, folclore y música latinoamericana en una propuesta única.

Considerado uno de los guitarristas más talentosos y reconocidos de la música argentina, Salinas construyó una trayectoria que trascendió fronteras. Su estilo, que fusiona con naturalidad el jazz, el folclore y los sonidos latinoamericanos, lo llevó a presentarse en escenarios de distintos países y a compartir proyectos con destacados artistas de la escena internacional.

Más allá de su virtuosismo técnico, el músico se caracteriza por una profunda conexión emocional con su arte. "Todo tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta sino lo que podés hacer. El resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien. Quiero ser el mejor Salinas posible", reflexiona el artista. Y agrega una definición que resume su manera de entender la música: "Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera; si uno no se emociona, el público tampoco".

Virtuosismo, improvisación y sentimiento serán protagonistas de su paso por Neuquén.

Con esa filosofía como bandera, Luis Salinas vuelve a la Patagonia para ofrecer tres noches especiales, donde la guitarra será el vehículo de un viaje musical que promete emocionar tanto a los seguidores de siempre como a quienes descubran por primera vez su obra.