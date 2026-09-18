La provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo fin de semana cargado de fiestas populares, exposiciones rurales, festivales, peñas y encuentros en sus pueblitos turísticos. Las escapadas en Buenos Aires se extenderán entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, con más de 40 propuestas distribuidas por todo el territorio bonaerense.

La llegada de la primavera será uno de los principales atractivos. Habrá propuestas en localidades del interior, destinos de la Costa Atlántica y municipios del conurbano, con alternativas de gastronomía, música, tradiciones criollas, autos y actividades al aire libre.

Las fiestas más destacadas del fin de semana

Entre las opciones más convocantes aparecen la Fiesta en Homenaje al Caballo en Vedia (Leandro N. Alem), que se realizará el sábado y domingo. También la Fiesta del Pueblo en Warnes (Bragado) y los festejos por el aniversario de Cacharí (Azul) durante el sábado y domingo.

Escapadas en Buenos Aires: más de 40 fiestas en pueblitos este fin de semana

En Mar del Plata, el domingo se realizará la 66° Caravana de la Primavera. La bicicleteada partirá a las 8 desde la Parroquia San José y recorrerá la ciudad hasta la costa, con cierre en el monumento a San Martín. La inscripción tiene un costo de $4.000 y organiza el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo.

Opciones para todos los gustos

La agenda incluye también propuestas como Imaginaria, fiesta de lo fantástico y maravilloso en Adrogué (Almirante Brown). La Primavera Medieval en la misma localidad. Y la Feria Sabores del Mundo en Villa Bosch (Tres de Febrero).

Para los amantes de la naturaleza, Pehuen Co (Coronel Rosales) será sede de "Hagamos Florecer la Plaza". En Pinamar continuará el 10° Fin de Semana del Bienestar Mundial, con charlas, meditaciones y yoga.

Gastronomía y tradición en los pueblitos

La Fiesta de la Pastafrola se llevará a cabo en La Luisa (Capitán Sarmiento) el sábado 19 y domingo 20. El evento incluye un concurso para elegir la mejor pastafrola, patio gastronómico, feria de artesanos y música en vivo. La localidad está a unos 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En Navarro, el domingo se realizará la 6° edición del Retro Pic Nic en el Camping Municipal de la Laguna. La propuesta tiene una temática de los años 80, con DJs en vivo, feria de vinilos y food trucks. El ingreso al camping tiene un valor de $5.500 por persona y el lugar es pet-friendly.

Escapadas cerca de la Ciudad

Para quienes buscan una salida más cercana, San Antonio de Areco será sede de "Areco Baila Rock". En Luján comenzará el Festival de Primavera D'Gustar. Y en Pilar se realizará la Fiesta Provincial del Plantín Floral del sábado al lunes, con entrada libre y gratuita.

La agenda de escapadas en Buenos Aires se completa con propuestas en Guaminí (encuentro de autos Over Wheels), José C. Paz (jornada criolla y baile en El Fiador) y Hurlingham (Encuentro de Charangos).