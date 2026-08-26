Con la llegada del fin de semana, los viajes en tren vuelven a consolidarse como una de las opciones más económicas para recorrer la provincia de Buenos Aires. Tres destinos con fuerte identidad gastronómica pueden visitarse desde el AMBA por menos de $2.500 por tramo utilizando una tarjeta SUBE registrada.

Además de representar una alternativa de bajo costo frente al automóvil o los micros de larga distancia, los servicios ferroviarios permiten disfrutar de escapadas de un día o de todo el fin de semana sin preocuparse por el tránsito ni por los gastos de combustible. Vicente Casares, Chascomús y Mercedes figuran entre los pueblos bonaerenses más elegidos por quienes buscan combinar gastronomía, paisajes y tradición.

Vicente Casares: el pueblo de las picadas y la tradición rural

Ubicado cerca de Cañuelas, Vicente Casares se convirtió en un destino cada vez más elegido por sus restaurantes de campo, parrillas y propuestas vinculadas a la producción láctea. Entre sus principales atractivos se encuentra la histórica fábrica La Martona, considerada pionera de la industria lechera argentina, además de almacenes y establecimientos donde predominan las carnes asadas, las pastas caseras y los productos regionales.

Para llegar desde el AMBA hay que tomar un tren de la línea Roca desde Plaza Constitución con destino a Ezeiza-Cañuelas. El boleto hasta Vicente Casares cuesta $730 con SUBE registrada.

Escapadas en tren por menos de $2.500 para disfrutar de tres pueblitos gastronómicos imperdibles

Chascomús: laguna y cocina bonaerense

Chascomús continúa siendo uno de los destinos turísticos clásicos de la provincia gracias a la combinación de naturaleza, patrimonio histórico y una variada oferta gastronómica. Frente a la laguna se concentran restaurantes, parrillas y bares donde sobresalen los pescados de agua dulce, las pastas artesanales y los platos tradicionales de la cocina bonaerense.

El recorrido en tren requiere viajar desde Plaza Constitución hasta Alejandro Korn, donde se realiza el trasbordo al servicio que continúa hasta Chascomús. El primer tramo tiene un valor de $730, mientras que el segundo cuesta $1.680, por lo que el viaje completo asciende a $2.410 por tramo con SUBE registrada.

Mercedes: la capital del salame quintero

Mercedes es otro de los polos gastronómicos más importantes del interior bonaerense. La ciudad es reconocida por sus salames, embutidos artesanales, quesos, tortas fritas y tradicionales bodegones. Su casco histórico, las ferias de productores regionales y la amplia oferta gastronómica permiten recorrerla caminando durante toda la jornada.

El viaje comienza en la estación Once hasta Moreno, donde debe realizarse un trasbordo para continuar hacia Mercedes. El boleto entre Once y Moreno cuesta $730, mientras que el tramo Moreno-Mercedes tiene un valor de $1.026,66, lo que lleva el costo total a $1.756,66 por tramo con SUBE registrada.

Cuánto cuesta viajar en tren a cada destino

Destino Costo por tramo Estación de salida Vicente Casares $730 Plaza Constitución Mercedes $1.756,66 Once (con trasbordo en Moreno) Chascomús $2.410 Plaza Constitución (con trasbordo en Alejandro Korn)

Con tarifas inferiores a las de otros medios de transporte y una amplia oferta gastronómica, estos tres pueblos bonaerenses aparecen como alternativas ideales para aprovechar el fin de semana sin realizar un gran gasto y disfrutando de la experiencia de viajar en tren.