Neuquén se prepara para mostrar todo su potencial turístico en uno de los eventos más importantes del sector a nivel nacional. El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquénTur, convocó a municipios y cámaras turísticas de la provincia a participar de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La provincia formará parte del stand del Ente Patagonia, junto con las demás jurisdicciones de la región. Neuquén tendrá a disposición un espacio de 180 metros cuadrados, dentro de un stand patagónico de 1.000 metros cuadrados, donde podrá promocionar sus principales destinos, productos y propuestas turísticas ante visitantes y representantes de la actividad.

La provincia contará con 180 metros cuadrados dentro del stand del Ente Patagonia para promocionar sus destinos y propuestas.

La edición 2026 tendrá además un condimento especial: será la celebración de las 30 ediciones de la FIT y, según se informó, será la más grande de su historia. El evento contará con más de 20.000 metros cuadrados de superficie expositiva y más de 350 expositores, convirtiéndose en una importante vidriera para destinos y empresas que buscan ampliar su alcance y generar nuevos contactos comerciales.

Durante las cuatro jornadas se generarán espacios destinados a la promoción, comercialización y vinculación turística. El sábado 26 y domingo 27 la feria estará abierta al público general de 14 a 21, mientras que el lunes 28 y martes 29 estarán destinados especialmente a profesionales del sector, de 10 a 19.

La edición 2026 será especial por celebrar los 30 años de la Feria Internacional de Turismo y promete ser la más grande de su historia.

Como parte de la convocatoria, NeuquénTur facilitará la participación de los municipios mediante una plaza para el sector público y otra para el privado, en habitación doble, por cada municipio que participe. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción correspondiente para sumarse a la representación provincial y aprovechar la FIT como espacio para promocionar sus destinos y generar oportunidades con operadores y profesionales de distintos mercados.