La provincia de Buenos Aires volverá a ofrecer un fin de semana repleto de propuestas para quienes buscan una escapada de uno o dos días. Entre el viernes 28 y el domingo 30 se realizarán fiestas populares, peñas folklóricas, aniversarios, exposiciones rurales, encuentros culturales y eventos gastronómicos en distintas localidades del territorio bonaerense.

Las actividades estarán distribuidas en pueblos turísticos y ciudades de toda la provincia, con opciones para disfrutar en familia, recorrer ferias de artesanos, probar comidas regionales y conocer algunas de las tradiciones más representativas de cada destino.

Agenda de fiestas y eventos

Viernes 28 de agosto

Localidad Evento Azul Noche de Folklore La Plata Encuentro de Ensambles La Plata La Milenaria, fiesta popular Colón Comienza la Expo Rural (hasta el domingo) Castelli Festejos por el 161° aniversario de la ciudad Don Orione (Almirante Brown) Encuentro de gastronómicos y emprendedores (todo el fin de semana)

Sábado 29 de agosto

Localidad Evento Marcos Paz Peña La Criolla Avellaneda Fiesta Retro "Back to 50" Tandil Peña de los Criollos Campana La Peña de la Santo Campana Rock en el Parque Zárate Peña La Nocturnita General Madariaga Peña de Los Copleros Chivilcoy Noche de Soy Música Arrecifes Gran jornada por el 70° aniversario de A.C. Arrecifes General Las Heras Incluir en Movimiento General San Martín Namasté, Festival de Yoga Avellaneda Expo Viveros y Jardines 30 de Agosto (Trenque Lauquen) Fiesta aniversario Olavarría Gran Peña Solidaria

Domingo 30 de agosto

Localidad Evento Gouin (Carmen de Areco) Fiestas Patronales de San Agustín Felipe Solá (Puan) Cabalgata a López Lecube La Angelita (General Arenales) Fiesta por el 100° aniversario Las Flores Previa de la Fiesta Grande Merlo Cuerdas del Oeste Castelli Fiesta del Fortín Castelli Saldungaray (Tornquist) Fiesta por el 126° aniversario Rawson (Chacabuco) Celebración por los 100 años del Club Sarmiento Berazategui Santa Rosa Cómic San Vicente Mateada en La Moreno Altamirano (Brandsen) Jornada de Pueblo

Un fin de semana ideal para recorrer la provincia

Entre los eventos destacados sobresalen las Fiestas Patronales de San Agustín en Gouin, el 100° aniversario de La Angelita, la Expo Rural de Colón, los festejos por el 161° aniversario de Castelli y la tradicional Fiesta del Fortín Castelli, que convocarán a vecinos y visitantes con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

También habrá una importante oferta de peñas folklóricas en ciudades como Tandil, General Madariaga, Marcos Paz, Campana y Zárate, además de festivales musicales, encuentros de emprendedores, ferias temáticas y actividades al aire libre que permitirán descubrir la identidad de cada localidad.

Por su parte, destinos como Saldungaray, Gouin, Felipe Solá, Altamirano y La Angelita ofrecerán la posibilidad de combinar los festejos con recorridos por sus paisajes, su patrimonio histórico y su gastronomía, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan una escapada diferente.

Con una agenda que reúne tradiciones criollas, música, gastronomía, cultura y actividades para toda la familia, la provincia de Buenos Aires volverá a posicionarse como uno de los destinos más atractivos del país para disfrutar de un fin de semana en sus pueblos turísticos y conocer algunas de las fiestas populares más representativas del calendario bonaerense.