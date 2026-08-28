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Escapadas

Escapadas en Buenos Aires: todas las fiestas de los pueblos turísticos para disfrutar el fin de semana

 La provincia ofrece peñas folklóricas, exposiciones rurales y festejos por aniversarios. Castelli celebra 161 años, La Angelita cumple 100 y hay eventos en Tandil, Campana y más.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 12:15
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La provincia de Buenos Aires volverá a ofrecer un fin de semana repleto de propuestas para quienes buscan una escapada de uno o dos días. Entre el viernes 28 y el domingo 30 se realizarán fiestas populares, peñas folklóricas, aniversarios, exposiciones rurales, encuentros culturales y eventos gastronómicos en distintas localidades del territorio bonaerense.

Las actividades estarán distribuidas en pueblos turísticos y ciudades de toda la provincia, con opciones para disfrutar en familia, recorrer ferias de artesanos, probar comidas regionales y conocer algunas de las tradiciones más representativas de cada destino.

Agenda de fiestas y eventos

Viernes 28 de agosto

Localidad Evento
Azul Noche de Folklore
La Plata Encuentro de Ensambles
La Plata La Milenaria, fiesta popular
Colón Comienza la Expo Rural (hasta el domingo)
Castelli Festejos por el 161° aniversario de la ciudad
Don Orione (Almirante Brown) Encuentro de gastronómicos y emprendedores (todo el fin de semana)

Sábado 29 de agosto

Localidad Evento
Marcos Paz Peña La Criolla
Avellaneda Fiesta Retro "Back to 50"
Tandil Peña de los Criollos
Campana La Peña de la Santo
Campana Rock en el Parque
Zárate Peña La Nocturnita
General Madariaga Peña de Los Copleros
Chivilcoy Noche de Soy Música
Arrecifes Gran jornada por el 70° aniversario de A.C. Arrecifes
General Las Heras Incluir en Movimiento
General San Martín Namasté, Festival de Yoga
Avellaneda Expo Viveros y Jardines
30 de Agosto (Trenque Lauquen) Fiesta aniversario
Olavarría Gran Peña Solidaria

Domingo 30 de agosto

Localidad Evento
Gouin (Carmen de Areco) Fiestas Patronales de San Agustín
Felipe Solá (Puan) Cabalgata a López Lecube
La Angelita (General Arenales) Fiesta por el 100° aniversario
Las Flores Previa de la Fiesta Grande
Merlo Cuerdas del Oeste
Castelli Fiesta del Fortín Castelli
Saldungaray (Tornquist) Fiesta por el 126° aniversario
Rawson (Chacabuco) Celebración por los 100 años del Club Sarmiento
Berazategui Santa Rosa Cómic
San Vicente Mateada en La Moreno
Altamirano (Brandsen) Jornada de Pueblo

Un fin de semana ideal para recorrer la provincia

Entre los eventos destacados sobresalen las Fiestas Patronales de San Agustín en Gouin, el 100° aniversario de La Angelita, la Expo Rural de Colón, los festejos por el 161° aniversario de Castelli y la tradicional Fiesta del Fortín Castelli, que convocarán a vecinos y visitantes con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

También habrá una importante oferta de peñas folklóricas en ciudades como Tandil, General Madariaga, Marcos Paz, Campana y Zárate, además de festivales musicales, encuentros de emprendedores, ferias temáticas y actividades al aire libre que permitirán descubrir la identidad de cada localidad.

Por su parte, destinos como Saldungaray, Gouin, Felipe Solá, Altamirano y La Angelita ofrecerán la posibilidad de combinar los festejos con recorridos por sus paisajes, su patrimonio histórico y su gastronomía, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan una escapada diferente.

Con una agenda que reúne tradiciones criollas, música, gastronomía, cultura y actividades para toda la familia, la provincia de Buenos Aires volverá a posicionarse como uno de los destinos más atractivos del país para disfrutar de un fin de semana en sus pueblos turísticos y conocer algunas de las fiestas populares más representativas del calendario bonaerense.

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