La provincia de Buenos Aires volverá a ofrecer un fin de semana repleto de propuestas para quienes buscan una escapada de uno o dos días. Entre el viernes 28 y el domingo 30 se realizarán fiestas populares, peñas folklóricas, aniversarios, exposiciones rurales, encuentros culturales y eventos gastronómicos en distintas localidades del territorio bonaerense.
Las actividades estarán distribuidas en pueblos turísticos y ciudades de toda la provincia, con opciones para disfrutar en familia, recorrer ferias de artesanos, probar comidas regionales y conocer algunas de las tradiciones más representativas de cada destino.
Agenda de fiestas y eventos
Viernes 28 de agosto
|Localidad
|Evento
|Azul
|Noche de Folklore
|La Plata
|Encuentro de Ensambles
|La Plata
|La Milenaria, fiesta popular
|Colón
|Comienza la Expo Rural (hasta el domingo)
|Castelli
|Festejos por el 161° aniversario de la ciudad
|Don Orione (Almirante Brown)
|Encuentro de gastronómicos y emprendedores (todo el fin de semana)
Sábado 29 de agosto
|Localidad
|Evento
|Marcos Paz
|Peña La Criolla
|Avellaneda
|Fiesta Retro "Back to 50"
|Tandil
|Peña de los Criollos
|Campana
|La Peña de la Santo
|Campana
|Rock en el Parque
|Zárate
|Peña La Nocturnita
|General Madariaga
|Peña de Los Copleros
|Chivilcoy
|Noche de Soy Música
|Arrecifes
|Gran jornada por el 70° aniversario de A.C. Arrecifes
|General Las Heras
|Incluir en Movimiento
|General San Martín
|Namasté, Festival de Yoga
|Avellaneda
|Expo Viveros y Jardines
|30 de Agosto (Trenque Lauquen)
|Fiesta aniversario
|Olavarría
|Gran Peña Solidaria
Domingo 30 de agosto
|Localidad
|Evento
|Gouin (Carmen de Areco)
|Fiestas Patronales de San Agustín
|Felipe Solá (Puan)
|Cabalgata a López Lecube
|La Angelita (General Arenales)
|Fiesta por el 100° aniversario
|Las Flores
|Previa de la Fiesta Grande
|Merlo
|Cuerdas del Oeste
|Castelli
|Fiesta del Fortín Castelli
|Saldungaray (Tornquist)
|Fiesta por el 126° aniversario
|Rawson (Chacabuco)
|Celebración por los 100 años del Club Sarmiento
|Berazategui
|Santa Rosa Cómic
|San Vicente
|Mateada en La Moreno
|Altamirano (Brandsen)
|Jornada de Pueblo
Un fin de semana ideal para recorrer la provincia
Entre los eventos destacados sobresalen las Fiestas Patronales de San Agustín en Gouin, el 100° aniversario de La Angelita, la Expo Rural de Colón, los festejos por el 161° aniversario de Castelli y la tradicional Fiesta del Fortín Castelli, que convocarán a vecinos y visitantes con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.
También habrá una importante oferta de peñas folklóricas en ciudades como Tandil, General Madariaga, Marcos Paz, Campana y Zárate, además de festivales musicales, encuentros de emprendedores, ferias temáticas y actividades al aire libre que permitirán descubrir la identidad de cada localidad.
Por su parte, destinos como Saldungaray, Gouin, Felipe Solá, Altamirano y La Angelita ofrecerán la posibilidad de combinar los festejos con recorridos por sus paisajes, su patrimonio histórico y su gastronomía, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan una escapada diferente.
Con una agenda que reúne tradiciones criollas, música, gastronomía, cultura y actividades para toda la familia, la provincia de Buenos Aires volverá a posicionarse como uno de los destinos más atractivos del país para disfrutar de un fin de semana en sus pueblos turísticos y conocer algunas de las fiestas populares más representativas del calendario bonaerense.