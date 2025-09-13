La calesita del Paseo del Ferrocarril reabre: qué días funcionará

La tradicional calesita del Paseo del Ferrocarril volvió a funcionar desde ayer, sumándose como una opción recreativa más para los chicos de la ciudad. Está ubicada en la esquina de Fernández Oro y Brentana, junto a los juegos del parque, donde las familias podrán complementar la salida de fin de semana con actividades al aire libre.

Días y horarios de funcionamiento

En esta primera etapa, la calesita funcionará los viernes, sábados y domingos de 17 a 19.30, con entrada libre y gratuita.

Los horarios previstos para la temporada son:

Septiembre / Octubre: viernes, sábados y domingos de 17 a 19.30.

Noviembre / Diciembre: viernes, sábados y domingos de 17.30 a 20.

Enero / Febrero: viernes, sábados y domingos de 18 a 21.

Suspensiones por mal tiempo

En caso de lluvia, vientos intensos o mal tiempo, la actividad será suspendida para resguardar la seguridad de los niños y las familias.