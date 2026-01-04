Un incendio forestal detectado en la zona de Lago Hermoso fue contenido tras un intenso operativo coordinado, que se activó luego de una alerta por presencia de humo. Desde el primer momento, las tareas se centraron en proteger áreas de interfase y reducir el riesgo de propagación del fuego, en una región de alto valor ambiental.

En el operativo participan brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de San Martín de los Andes, una cuadrilla de ICE del Parque Nacional Lanín, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y Villa Meliquina, además de personal del SIEN y pobladores del sector, que colaboran de manera sostenida en las tareas de control.

El despliegue incluyó medios terrestres, como un camión URO y una camioneta de ataque inicial, junto con apoyo aéreo mediante aviones hidrantes de la Provincia del Neuquén y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, fundamentales para frenar el avance de las llamas.

El incendio se encuentra contenido, aunque la superficie afectada aún no fue determinada.

Por motivos de seguridad, Gendarmería Nacional realiza cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional Nº 40, debido al constante movimiento de vehículos de emergencia.

A pesar del resultado favorable, los equipos continúan con tareas de control y monitoreo permanente, con el objetivo de evitar reactivaciones y garantizar la seguridad de la zona y de quienes transitan por el lugar.