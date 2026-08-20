Neuquén dejó de ser solamente un punto de conexión con Buenos Aires para convertirse en uno de los mercados turísticos más importantes de la Patagonia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los números que presentó el Ente de Turismo porteño muestran la dimensión de ese vínculo: Neuquén ya integra el Top 10 de los lugares de procedencia de los viajeros que se hospedan en hoteles de la capital argentina.

El dato explica también por qué Buenos Aires volvió a desembarcar en la capital neuquina para mostrar su oferta turística y profundizar una relación que combina escapadas, vacaciones, espectáculos, gastronomía y un fuerte movimiento corporativo.

La conexión aérea movilizó más de 1,3 millones de pasajeros en un año.

Más de 1,3 millones de pasajeros en un año

Uno de los principales motores de este vínculo es la conectividad. Durante el año se registraron 9.588 vuelos entre Neuquén y Buenos Aires, con un movimiento de 1.376.591 pasajeros.

“Neuquén es una ciudad sumamente importante en Patagonia y es uno de los principales mercados que tenemos en cuanto a turistas que recibimos en la Ciudad de Buenos Aires”, destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, durante una entrevista con Prima Multimedios.

El funcionario encabezó la presentación realizada en Neuquén junto a Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo porteño, y representantes del sector turístico de ambas ciudades.

Vaca Muerta impulsa un fuerte intercambio corporativo entre ambas ciudades

Vaca Muerta también conecta a las dos ciudades

El movimiento generado por Vaca Muerta es otro de los factores que explica el intercambio. El crecimiento de la actividad hidrocarburífera multiplicó los viajes vinculados con empresas, reuniones, eventos y negocios.

“Tenemos una muy buena conectividad aérea, que al final del día es lo imprescindible para que se desarrolle el turismo”, señaló Díaz Gilligan.

Pero la relación no termina en los viajes laborales. Buenos Aires también recibe a neuquinos que llegan para disfrutar de sus propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

Los datos presentados muestran que el 33% de los viajeros neuquinos se moviliza en familia, el 27% lo hace en pareja y el 19% con amigos.

Entre las actividades que más atraen aparecen los teatros, museos y centros culturales, además de los lugares de compras, una combinación que convierte a la capital nacional en una opción durante todo el año.

Buenos Aires presentó su oferta turística ante operadores neuquinos.

Buenos Aires vuelve a buscar al turista neuquino

La estrategia porteña apunta a mantener el mercado nacional como una pieza importante de su actividad turística. Buenos Aires recibe cerca de tres millones de visitantes internacionales y alrededor de siete millones de turistas nacionales por año.

Por eso, el Ente de Turismo sostiene acciones de promoción en distintos puntos del país, especialmente en mercados con conectividad y volumen de viajeros.

“No nos gusta descuidar el mercado nacional”, explicó Díaz Gilligan, al destacar las oportunidades que generan las vacaciones de invierno, los fines de semana largos y el verano.

La presentación en Neuquén tuvo además participación de agencias de viajes, organismos públicos, prestadores y representantes del sector privado. Buenos Aires presentó su propuesta bajo el concepto “Abierto todo el año”, con gastronomía, café de especialidad, tragos de bares porteños y una presentación de tango.

Un vínculo que va más allá de Vaca Muerta

La jornada también reunió a referentes neuquinos del turismo: Sergio Schiachitano, subsecretario provincial de Turismo; Gustavo Fernández Capiet, presidente de Neuquén Tur; Javier Barrueto, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Neuquén y Valle de Río Negro; Caren Lambertucci, directora de Turismo de Neuquén capital y Lila Bacigalupo, directora general de Promoción turística del Ente.

La presencia de Buenos Aires vuelve a poner en evidencia el peso que adquirió Neuquén dentro del mapa turístico nacional. La provincia no solo genera movimiento por su actividad económica: también se convirtió en un mercado con miles de personas que viajan, descansan, recorren y eligen nuevos destinos.