El huillín es una de las especies más emblemáticas de la Patagonia y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de observar en estado silvestre. Habitante de lagos, ríos y costas boscosas, este mamífero acuático se ha convertido en un verdadero indicador de la salud ambiental de los ecosistemas que ocupa.

La importancia de su conservación fue uno de los temas destacados durante el Rufford Learning Event Bariloche, un encuentro que reunió a investigadores, educadores ambientales e instituciones vinculadas a la protección de la naturaleza. En representación del Parque Nacional Nahuel Huapi, la bióloga Carla Pozzi compartió la experiencia acumulada por el área protegida en el estudio y monitoreo de esta especie.

Una especie clave para los ecosistemas

El huillín está catalogado como una especie amenazada y su presencia suele asociarse a ambientes bien conservados. Por ese motivo, los especialistas lo consideran una "especie paraguas": proteger los lugares donde vive implica también conservar numerosas especies de flora y fauna que dependen de los mismos hábitats.

Además, su supervivencia está directamente relacionada con la calidad del agua: la contaminación, la alteración de las costas y la presencia de especies exóticas pueden afectar a las poblaciones de huillines y, al mismo tiempo, reflejar problemas ambientales más amplios.

Casi 40 años de investigación en Nahuel Huapi

Desde hace cerca de cuatro décadas, equipos del Parque Nacional Nahuel Huapi desarrollan investigaciones para conocer mejor la distribución, el comportamiento y los requerimientos de hábitat del huillín.

Ese trabajo permitió generar información clave sobre los sectores que utiliza la especie, su relación con las actividades humanas y las amenazas que enfrenta. Los datos obtenidos sirven actualmente para orientar acciones de manejo y conservación dentro del área protegida y en otras regiones donde el huillín todavía mantiene poblaciones estables.

Aprender y compartir experiencias

El encuentro impulsado por la Fundación Rufford tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias entre quienes trabajan en conservación de la naturaleza en distintos puntos del mundo. Durante las jornadas se abordaron desafíos que hoy enfrentan numerosas áreas protegidas, como los conflictos entre la fauna silvestre y las actividades humanas, el impacto de las especies exóticas y el desarrollo de estrategias de conservación a largo plazo.

En ese contexto, la experiencia del Parque Nacional Nahuel Huapi fue presentada como un ejemplo de trabajo sostenido en el tiempo, basado en la investigación científica y la colaboración entre instituciones.

Un símbolo de la Patagonia que necesita protección

Aunque rara vez se deja ver, el huillín sigue siendo uno de los grandes símbolos de los ambientes acuáticos patagónicos. Cada nuevo conocimiento sobre su biología ayuda a fortalecer las acciones destinadas a garantizar su supervivencia.

En una región donde lagos y ríos constituyen parte esencial del paisaje y del atractivo turístico, cuidar al huillín también significa proteger el patrimonio natural que distingue a la Patagonia y preservar la calidad de los ecosistemas para las generaciones futuras.