Cuando el frío de invierno invita a buscar refugio en tradiciones cálidas, La Pampa despliega un atractivo turístico único para las vacaciones de invierno 2026. Se trata de la Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales, un recorrido que combina historia, cultura, gastronomía y mística en espacios emblemáticos de la provincia.

La Pampa Original invita a descubrir su Red de Antiguos Almacenes en las vacaciones de invierno 2026

Estos almacenes, que en tiempos pasados fueron el corazón del comercio local y centros de encuentro de pioneros, hoy reciben visitantes para ofrecer experiencias auténticas. Desde museos interactivos hasta cafés culturales y despensas que mantienen el espíritu del pasado, cada lugar conserva su estructura y esencia original.

Lugares para sentir la historia viva

La Esquina Auge (Anguil) es un imponente edificio de principios del siglo XX que alojó la histórica Tienda Auge. Restaurado en 2023 como patrimonio histórico y cultural, conserva intacta su estructura para sorprender a quienes lo visitan. Contacto: (2954) 33-9385.

es un imponente edificio de principios del siglo XX que alojó la histórica Tienda Auge. Restaurado en 2023 como patrimonio histórico y cultural, conserva intacta su estructura para sorprender a quienes lo visitan. Contacto: (2954) 33-9385. El Almacén del Gallego (Ataliva Roca) sigue en pie después de 115 años, con su estructura original y puertas abiertas al público en horario comercial. Este almacén conserva la esencia de la venta de mercaderías que lo caracterizó desde sus inicios.

sigue en pie después de 115 años, con su estructura original y puertas abiertas al público en horario comercial. Este almacén conserva la esencia de la venta de mercaderías que lo caracterizó desde sus inicios. La Nueva Moderna SRL – El Galpón del Edén (General Acha) destaca por su fachada centenaria y sus antiguos galpones, que actualmente se utilizan para la fabricación y conservación de elementos ligados a la historia pampeana. Atienden en horario comercial.

destaca por su fachada centenaria y sus antiguos galpones, que actualmente se utilizan para la fabricación y conservación de elementos ligados a la historia pampeana. Atienden en horario comercial. En Arata , el Centro Cultural y Museo Histórico Municipal «La Florida» ofrece un viaje al pasado de hace un siglo. Fundado por la Familia Norverto hace 100 años y convertido en museo en 2001, mantiene su estructura original. Contacto: (2335) 402601.

, el ofrece un viaje al pasado de hace un siglo. Fundado por la Familia Norverto hace 100 años y convertido en museo en 2001, mantiene su estructura original. Contacto: (2335) 402601. Doña Plácida (Alpachiri) es un antiguo almacén de 1930 transformado en un vibrante Café Cultural. Aquí se puede disfrutar de gastronomía típica de los Alemanes del Volga, comprar artesanías y participar en talleres artísticos, siendo el centro de la «Experiencia Sudeste». Contacto: (2954) 660313.

es un antiguo almacén de 1930 transformado en un vibrante Café Cultural. Aquí se puede disfrutar de gastronomía típica de los Alemanes del Volga, comprar artesanías y participar en talleres artísticos, siendo el centro de la «Experiencia Sudeste». Contacto: (2954) 660313. En Rancul , el Resto Bar Museo El Tentador se ubica sobre la RN 188 en un edificio de estilo industrial que homenajea al antiguo almacén Casa Bairochini, cerrado en 1980. Conserva mobiliario original y es una parada obligada para quienes recorren la ruta. Contacto: (02302) 466988.

, el se ubica sobre la RN 188 en un edificio de estilo industrial que homenajea al antiguo almacén Casa Bairochini, cerrado en 1980. Conserva mobiliario original y es una parada obligada para quienes recorren la ruta. Contacto: (02302) 466988. María Castaña (Toay) fue inaugurado en 2011 con la estética de un almacén tradicional, combinando elementos reciclados como aberturas, pisos de ladrillo y tirantes de pinotea. Funciona como almacén, cafetería y tienda de antigüedades. Contacto: (02954) 696936.

fue inaugurado en 2011 con la estética de un almacén tradicional, combinando elementos reciclados como aberturas, pisos de ladrillo y tirantes de pinotea. Funciona como almacén, cafetería y tienda de antigüedades. Contacto: (02954) 696936. El Museo Municipal «El Almacén de Pepa» (Intendente Alvear) abrió originalmente en 1925 y fue donado al municipio en 2012 para preservar la memoria local, destacándose por sus objetos relacionados con el fraccionamiento de vino de esa época. Contacto: (2302) 615981.

abrió originalmente en 1925 y fue donado al municipio en 2012 para preservar la memoria local, destacándose por sus objetos relacionados con el fraccionamiento de vino de esa época. Contacto: (2302) 615981. Finalmente, El Barato Argentino (Agustoni), inaugurado en 1953, combina su fachada original con un interior de estilo moderno escandinavo. Con más de 70 años de historia, sigue activo ofreciendo productos tanto para el campo como para la ciudad, atendiendo en horario comercial.

Este invierno, la Red de Antiguos Almacenes de Ramos Generales propone un recorrido que va más allá de una simple visita turística. Entrar en estos espacios es sumergirse en salones centenarios donde el aroma a café y la madera de los mostradores cuentan historias de pioneros. Fachadas intactas, antiguas balanzas de hierro y estanterías cargadas de historia acompañan cada parada.

Entre charlas, mates y sabores típicos, cada almacén es una oportunidad para conectar con la autenticidad de La Pampa y descubrir un pasado que sigue vivo en sus rincones más emblemáticos.