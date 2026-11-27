El salto reciente en las cotizaciones financieras modificó la ecuación para los turistas argentinos que viajan a Brasil. Aunque el código QR de Pix se consolidó como el medio favorito en playas y comercios, la ampliación de la brecha cambiaria volvió a posicionar a las tarjetas de débito y crédito como la alternativa más barata para gastar en el exterior.

Las billeteras virtuales argentinas que permiten abonar mediante Pix —como Mercado Pago, Cocos, Belo, Prex o Personal Pay— calculan la conversión de reales a pesos tomando como referencia el dólar contado con liquidación (CCL), cotización que registró un avance superior al 8% y amplió su distancia respecto del tipo de cambio minorista.

Pix y tarjetas compiten como alternativas para argentinos que viajan a Brasil durante las vacaciones.

Con una diferencia del 8,7% entre el dólar oficial ($1.625) y el CCL ($1.767), la estrategia más conveniente para los viajeros consiste en operar con plásticos que permitan cancelar los consumos con divisas adquiridas en el mercado oficial:

Tarjeta de débito: vincular el plástico directamente a una caja de ahorro en dólares previamente fondeada con billetes comprados al valor oficial.

vincular el plástico directamente a una caja de ahorro en dólares previamente fondeada con billetes comprados al valor oficial. Tarjeta de crédito: realizar los gastos durante la estadía, solicitar el stop debit tras el cierre del resumen y abonar el saldo en dólares adquiridos al tipo de cambio oficial (o incluso mediante dólar MEP, que mantiene una brecha cercana al 6% por debajo del CCL).

Al respecto, el cofundador y CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, explicó el cambio de escenario: «Lo que está pasando en este momento es que se amplió mucho la diferencia entre el dólar oficial y el contado con liqui, y el cambio que hacen las apps pagando con Pix cotiza al contado con liqui. Por eso mientras exista esta diferencia, la mejor alternativa es pagar con tarjeta de crédito o débito, siempre cancelando en dólares al valor oficial».

Qué moneda elegir en el posnet y cómo evitar estafas al pagar

Al momento de abonar con tarjeta en comercios, restaurantes o puestos de playa en Brasil, los especialistas recomiendan seleccionar siempre el cobro en moneda local (reales) y nunca en dólares, además de evitar trasladar dólares billete para cambiar en destino debido a las malas cotizaciones de las casas de cambio brasileñas.

Respecto del temor habitual a la clonación de tarjetas en destinos turísticos, Ariel Sbdar aclaró que ese riesgo quedó prácticamente eliminado con las tecnologías actuales: «Eso podía pasar cuando se deslizaba la banda magnética. Hoy, pagando con NFC o chip es casi imposible la clonación, y más si la tarjeta está agregada al wallet del teléfono para pagar acercando el celular al posnet».

En caso de que las cotizaciones vuelvan a converger y el usuario opte por utilizar Pix —sistema que evita el denominado golpe da maquininha, una maniobra en la que el vendedor altera el importe del posnet a último momento—, plataformas como comparapix.com.ar permiten verificar en tiempo real qué aplicación ofrece el mejor tipo de cambio diario, listando opciones como Peanut, Wallbit, Takenos o ARQ.

Consejos de seguridad para usar billeteras digitales

Más allá de la conveniencia financiera de cada medio de pago, desde Mercado Pago difundieron una serie de pautas preventivas para operar con teléfonos celulares en zonas turísticas de Brasil sin exponerse a fraudes: