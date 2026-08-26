El Carmelo Golf & Country Club, conocido por su majestuosa infraestructura y sus paisajes de ensueño en el departamento de Colonia, guarda uno de sus secretos mejor guardados en su Club House de estilo inglés: una propuesta gastronómica que rompe con el prejuicio de que comer en un club de golf es costoso o exclusivo.

El club, concebido desde sus orígenes como un desarrollo de máximo lujo, funciona hoy como un completo club de campo independiente que ofrece golf, polo, tenis, pádel y opciones de alojamiento en dormis y aparts para una escapada perfecta. Pero su restaurante es, sin dudas, uno de sus mayores atractivos.

El restaurante del Carmelo Golf: platos abundantes, toque gourmet y precios accesibles en el Club House

Un salón con alma de club tradicional y frescura absoluta

El salón del restaurante impone presencia desde el primer momento. Aunque la construcción data de principios de este siglo, fue diseñado evocando el estilo de los clásicos clubes de campo británicos de comienzos del siglo XX, con techos de gran altura, espacios amplios y un impecable nivel de conservación.

Detrás de la propuesta culinaria está Aldana, actual concesionaria del espacio, quien se encarga personalmente de las compras diarias para asegurar que cada insumo llegue fresco a la cocina. Bajo su gestión atenta a cada detalle, el lugar ofrece un servicio cálido y cercano que hace sentir cómodos tanto a los socios como a los visitantes que llegan a pasar el día.

Platos tradicionales, toques gourmet y porciones generosas

A diferencia de las cartas ostentosas o con precios elevados, el restaurante apuesta por una propuesta acotada pero sumamente bien lograda, caracterizada por la abundancia y los precios accesibles.

Entradas para empezar:

Provoleta grillada con tomates cherry confitados y cebolla caramelizada

Empanadas de carne braseada en larga cocción

Empanadas de calabaza ahumada y queso

Principales bien nuestros:

Lomo a la pimienta con papas rústicas

Milanesa napolitana

Chivito completo al pan con papas o boniatos fritos

Hamburguesa Clásica premium

Pastas y opciones frescas:

Raviolones de calabaza ahumada y quesos regionales con salsa de hongos

Ensalada Caesar con pollo

Caprese en focaccia casera

Postres caseros:

Flan con dulce de leche

Brownie de chocolate belga con helado

Panqueque con dulce de leche

Para todos los gustos

El restaurante está pensado para toda la familia y no solo para los deportistas. Ofrece variedad de menú infantil y cuenta con una barra más que nutrida para disfrutar un buen café, un exquisito trago o una picada bien autóctona con quesos y vinos de la zona.

El destino ideal para una escapada de fin de semana

El restaurante termina de redondear la oferta del predio. Para quienes buscan combinar deportes, descanso y buena mesa sin alejarse demasiado de la Argentina, el Carmelo Golf ofrece un plan integral donde el lujo original sigue intacto, pero disfrutado desde una atmósfera relajada, cercana y accesible.

Datos útiles y contacto:

Ubicación: Ruta 21 Km 262, Carmelo, Departamento de Colonia, Uruguay.

WhatsApp / Reservas del Restaurante: +598 99 542 448

Sitio Web oficial: carmelogolf.com.uy

Instagram oficial: @carmelogolf

Servicios del predio:



Campo de Golf de 18 hoyos, cancha de Polo, canchas de Tenis y Pádel, alojamiento (Dormis y Aparts) y servicio de Restaurante en el Club House.