En la previa del partido contra Estudiantes, previo al Superclásico, Boca afrontará la baja de Leandro Paredes, que llegó a la quinta tarjeta amarilla. El campeón del mundo no podrá estar en el encuentro del próximo domingo en La Plata debido a la suspensión tras ser amonestado en el duelo ante Barracas. El director técnico Claudio Úbeda baraja dos nombres para reacomodar el mediocampo del equipo.

Este jueves por la tarde, el entrenamiento en La Bombonera definirá quién toma el lugar de Paredes. Por el momento los principales candidatos son Ander Herrera y Tomás Belmonte. Además, el chileno Williams Alarcón, que inició el último partido frente a Barracas Central, podría ser reemplazado por Exequiel Zeballos o Brian Aguirre.

La baja de Paredes se suma a la ya conocida ausencia de Rodrigo Battaglia, por lo que Úbeda modificará el centro de la cancha en su totalidad con respecto a la formación habitual, sosteniendo a Milton Delgado. Recuperado físicamente tras un año complicado, Herrera sería el mejor considerado para ir de arranque, aunque la duda del DT es si el español estará en óptimas condiciones para ser titular o si prefiere que ingrese en el segundo tiempo. En ese caso, Belmonte arrancaría de titular luego de volver a las canchas tras 9 encuentros ausente por un desgarro.

Herrera, el mejor posicionado para sustituir a Paredes en La Plata.

El posible once

Luego de ganarle a Barracas el lunes, el cuerpo técnico apostará a mantener el esquema con doble nueve, con la dupla formada por Miguel Merentiel, que se encuentra bien tras terminar el último cotejo con molestias, y Milton Giménez, que viene de marcar por duplicado en el 3-1 ante el Guapo.

De esta manera, el probable once de Boca para visitar a Estudiantes sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Ander Herrera o Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.