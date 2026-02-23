La provincia de Buenos Aires invita a disfrutar de una jornada de campo auténtica con propuestas que combinan naturaleza, tradición y gastronomía criolla. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tres estancias ofrecen experiencias camperas completas para quienes buscan desconectarse y conectarse con las raíces rurales.

3 buenas razones para una escapada de campo

En Lobos, la Estancia La Candelaria destaca por su imponente castillo de estilo francés y un parque diseñado por Carlos Thays. Ubicada a solo 115 km de Buenos Aires, esta estancia propone paseos en carruaje, cabalgatas, visitas guiadas y shows folklóricos como parte de su día de campo. El almuerzo típico incluye un tradicional asado argentino acompañado de empanadas, carnes a la parrilla y postres caseros.

Por su parte, en Capilla del Señor, la Estancia Don Silvano, a poco más de una hora de la capital, ofrece una experiencia campera completa. Los visitantes son recibidos con mate y pastelitos, y pueden disfrutar de un almuerzo con espectáculo de folklore y destrezas gauchas. Además, se realizan paseos a caballo, sulkys, caminatas y juegos criollos que permiten sumergirse en la cultura rural.

Finalmente, en San Antonio de Areco, la Estancia El Ombú de Areco, fundada a fines del siglo XIX y ubicada a 120 km de Buenos Aires, combina elegancia rural con tradición gaucha. La jornada incluye gastronomía regional, cabalgatas, caminatas y momentos de descanso en la galería. Los visitantes tienen la oportunidad de participar en espectáculos de música y danza tradicional, además de interactuar con gauchos para conocer las tareas típicas del campo.

Días de campo con asado y cabalgatas en estancias bonaerenses

Estas estancias representan una invitación para quienes desean vivir un día diferente, rodeados de naturaleza y cultura criolla, a pocos minutos de la ciudad. El asado bajo la sombra de los árboles, las destrezas gauchas y la tranquilidad del entorno convierten estas propuestas en opciones ideales para una escapada de fin de semana o una excursión familiar.