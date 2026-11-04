Río Negro abrió una nueva temporada de pesca deportiva y vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que combina naturaleza, turismo y aventura. Desde los ríos de la cordillera hasta los embalses y cursos de agua del Valle, hay alternativas para quienes buscan una jornada con la caña en la mano. Pero entre los destinos conocidos hay uno que merece una atención especial: Naupa Huen, un rincón de la provincia donde el Limay ofrece aguas cristalinas, paisajes abiertos y condiciones que lo ubican entre los sitios elegidos por los pescadores con mosca.

La temporada continental 2026/2027 comenzó el 1 de noviembre y, de acuerdo con los períodos habilitados para cada ambiente, se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027. La oferta incluye truchas, pejerreyes, percas y carpas, aunque no en todos los lugares se pueden pescar las mismas especies ni utilizar las mismas modalidades. El reglamento establece fechas, límites de captura y sectores donde la devolución es obligatoria. Por eso, antes de preparar el equipo, conviene revisar las condiciones del lugar elegido.

Entre los principales escenarios aparecen el río Limay y sus embalses, Alicurá, Pichi Picún Leufú, Piedra del Águila y Arroyito. También están habilitados, con sus propias condiciones, el río Negro, el Colorado, el Neuquén, el lago Pellegrini, el Moreno, el Escondido y el Pichi Leufú, entre otros ambientes. En algunos sectores se permite el spinning o el trolling; en otros, la pesca con mosca es la única modalidad autorizada. También hay zonas de devolución obligatoria y límites diarios para determinadas especies. No existe una regla única para toda la provincia.

Naupa Huen, la joya del Limay Medio

A unos 240 kilómetros de General Roca, según el recorrido elegido, aparece Naupa Huen. Es un pequeño paraje ubicado sobre la margen rionegrina del río Limay, entre las represas de Pichi Picún Leufú y Piedra del Águila. Está frente a Bajada Colorada, del lado neuquino, y su ubicación lo convierte en una alternativa para quienes quieren alejarse de los circuitos más concurridos y buscar una experiencia de pesca en un entorno natural.

Hablar de pesca con mosca en el Limay Medio es hablar de Naupa Huen. Sus aguas transparentes, los recodos del río y los sectores de pozones forman parte del atractivo para quienes llegan detrás de las truchas marrones y arcoíris. También hay pejerreyes. No es casual que el lugar aparezca entre los puntos elegidos por pescadores de distintos lugares del país y del exterior. La zona es reconocida por la calidad de sus ejemplares y por las posibilidades que ofrece para la práctica del fly casting.

Naupa Huen, un paraíso del Limay que gana terreno entre los amantes de la pesca con mosca.

Cómo llegar a Naupa Huen desde el Alto Valle

Llegar también forma parte de la aventura. Desde el Alto Valle hay una alternativa por territorio rionegrino: desde General Roca se cruza Paso Córdoba y se toma la Ruta Provincial 6. Luego, el recorrido continúa por caminos de tierra, con desvíos por las rutas 71, 74 y 73, pasando por la zona de Cerro Policía y Aguada Guzmán hasta llegar al paraje. También se puede acceder desde el lado neuquino, por la Ruta Nacional 237, pasando por Piedra del Águila y la represa de Pichi Picún Leufú, para luego continuar hacia Naupa Huen. Hay caminos de ripio, por lo que es importante consultar su estado antes de salir. También existen alternativas de transporte público.

El lugar ofrece algo más que una buena jornada de pesca. Hay opciones de camping junto al río, espacios para descansar y disfrutar del paisaje, además de propuestas vinculadas con la navegación y las excursiones por el Limay.

Permisos de pesca en Río Negro: cuánto cuestan y dónde conseguirlos

Para pescar en Río Negro es obligatorio contar con un permiso. El trámite se realiza por internet en www.permisosdepesca.com.ar. Una vez completados los datos personales y seleccionada la categoría correspondiente, la autorización llega por correo electrónico. El pescador debe llevarla junto con su DNI y presentarla si se la solicita el personal de fiscalización.

Para la temporada 2026/2027, los permisos para argentinos y residentes mayores de 18 años cuestan $12.500 por un día, $25.000 por diez días y $50.000 por toda la temporada. Los adolescentes de 13 a 17 años tienen una autorización de temporada de $25.000. Hay permisos sin cargo para menores de hasta 12 años, mayores de 65, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, aunque también deben realizar el trámite. La licencia patagónica tiene validez en Río Negro, Neuquén, Chubut y Parques Nacionales, siempre bajo las normas específicas de cada jurisdicción.

La temporada ya está abierta, pero el verdadero desafío es cuidar los ambientes que hacen posible esta actividad. Río Negro incorporó nuevos guardapescas para ampliar los controles y verificar que se respeten las condiciones de pesca. La recomendación es sencilla: consultar el reglamento antes de viajar, llevar el permiso y respetar los límites de captura y las devoluciones obligatorias.