Villa Traful volvió a reunir este fin de semana algunos de los sabores más representativos de la Patagonia con una nueva edición de Traful Invita, el encuentro gastronómico que desde hace años tiene como escenario al Hotel Alto Traful y que busca combinar cocina, vinos, productos regionales y turismo en uno de los paisajes más imponentes de la provincia de Neuquén.

La propuesta alcanzó en octubre su 13ª edición y reunió a reconocidos cocineros de distintos puntos de la región, que compartieron una jornada marcada por la gastronomía patagónica, los productos locales, los vinos y la música. A diferencia de otros eventos concentrados únicamente en la cocina, Traful Invita busca generar una experiencia integral en torno a la mesa y al paisaje, aprovechando el entorno natural de Villa Traful como parte central de la propuesta.

El anfitrión fue Emanuel Antimi, conocido como “Turko”, chef del Hotel Alto Traful, quien recibió a Martín Páez, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro, Sebastián Caliva y Claudio Abraham, integrantes de la Ruta de la Gastronomía Neuquina. Los cocineros trabajaron conjuntamente en una propuesta especialmente preparada para el encuentro, con platos que buscaron mostrar la diversidad de productos y técnicas que forman parte de la identidad gastronómica provincial.

Martín Páez, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro, Sebastián Caliva y Claudio Abraham, chefs de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, participaron de la 13ª edición de Traful Invita en Villa Traful.

Durante la jornada, cada uno de los chefs aportó su experiencia y su mirada sobre la cocina regional, permitiendo que los visitantes pudieran acercarse no solamente a diferentes sabores sino también al trabajo que existe detrás de la producción gastronómica neuquina. La combinación de cocineros de distintas trayectorias es precisamente una de las características que Traful Invita mantiene desde sus primeras ediciones y que permitió que el encuentro se consolidara con el paso de los años.

Gastronomía, vinos y productos de la Patagonia

La 13ª edición contó además con el acompañamiento de Bodega Malma, que aportó sus vinos y desarrolló los maridajes para acompañar los diferentes pasos gastronómicos de la jornada. La presencia de vinos producidos en Neuquén reforzó uno de los objetivos centrales del encuentro: que cada edición funcione también como una vidriera para productores y empresas vinculadas con la gastronomía y el turismo de la región.

También participó Cedisur, con una selección de carnes que formaron parte de las preparaciones elaboradas por los chefs invitados. De esta manera, distintos actores de la cadena gastronómica pudieron integrarse dentro de una misma experiencia, desde los productores y proveedores hasta los cocineros responsables de transformar esas materias primas en los platos presentados durante el encuentro.

Pero Traful Invita no se limita exclusivamente a la comida. La música, el ambiente distendido y la posibilidad de compartir una mesa en uno de los destinos cordilleranos más especiales de Neuquén forman parte de la identidad que el evento fue construyendo desde su primera edición. El Hotel Alto Traful busca que quienes participan puedan combinar la experiencia gastronómica con una estadía en Villa Traful, disfrutando del lago, la montaña y los distintos atractivos naturales que rodean a la localidad.

Desde el establecimiento destacaron especialmente el trabajo del equipo que participa en la organización y preparación de cada edición. Detrás de cada encuentro existe una estructura que involucra cocina, hotelería, servicio, proveedores y logística, en una localidad donde este tipo de acontecimientos también generan movimiento comercial y turístico más allá del propio hotel.

Ese aspecto adquiere una relevancia particular porque Traful Invita se realiza dos veces por año, coincidiendo deliberadamente con períodos de baja temporada. La decisión apunta a generar nuevos motivos para viajar a Villa Traful fuera de los tradicionales picos turísticos del verano y del invierno, ayudando a extender la actividad hacia meses en los que normalmente disminuye la cantidad de visitantes.

Para los destinos turísticos cordilleranos, romper con la estacionalidad representa uno de los principales desafíos. Eventos gastronómicos, culturales y deportivos permiten incorporar nuevas experiencias al calendario y mantener actividad en hoteles, restaurantes y comercios durante más meses del año. En ese contexto, el evento organizado por el Hotel Alto Traful se transformó, después de trece ediciones, en una propuesta que combina la promoción de la gastronomía neuquina con una estrategia de fortalecimiento turístico para Villa Traful.

Emanuel “Turko” Antimi, chef anfitrión del Hotel Alto Traful, recibió a los cocineros invitados de la Ruta de la Gastronomía Neuquina.

El crecimiento de la cocina regional también acompaña ese proceso. En los últimos años, la gastronomía se convirtió en uno de los principales complementos de la oferta turística de Neuquén, con vinos producidos en San Patricio del Chañar, carnes, truchas, hongos, frutos regionales y diferentes productos de la cordillera que comenzaron a ocupar un espacio cada vez mayor dentro de las experiencias ofrecidas a quienes visitan la provincia.

Traful Invita intenta reunir justamente esos dos mundos: el visitante que llega buscando el paisaje patagónico y la posibilidad de descubrir ese territorio también a través de sus sabores. El encuentro ofrece además la oportunidad de que cocineros de distintas localidades compartan conocimientos, técnicas y productos, generando vínculos dentro de una actividad que continúa creciendo en toda la región.

Con la 13ª edición ya finalizada, desde el Hotel Alto Traful adelantaron que el encuentro tendrá continuidad. La 14ª edición de Traful Invita está prevista para el otoño de 2027, nuevamente durante la baja temporada, con una nueva convocatoria de cocineros, productores y bodegas.

La propuesta volverá así a poner a Villa Traful en el calendario gastronómico neuquino y a demostrar que los grandes atractivos turísticos de la Patagonia pueden ofrecer experiencias durante todo el año, con la gastronomía como una herramienta para descubrir el territorio y, al mismo tiempo, fortalecer la economía y la actividad turística local.

Lugar: Hotel Alto Traful, Villa Traful, Neuquén.



Reservas e información: WhatsApp +54 9 2994 288868.



Instagram: @hotelaltotraful



Web: hotelaltotraful.com.ar