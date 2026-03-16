La CEO del Hotel Alto Traful, Thais Guterres, participó del programa “Tardes de Primera”, que se emite por 24/7 Canal de Noticias, donde destacó el crecimiento turístico de Villa Traful y presentó las nuevas propuestas del hotel para los próximos meses.

Durante la entrevista, Guterres celebró el balance de la temporada de verano y resaltó el posicionamiento que logró el destino a nivel nacional e internacional. Según explicó, el interés por conocer Villa Traful creció de forma significativa, impulsado en gran parte por su visibilidad en búsquedas turísticas y redes sociales. “Fue una temporada espectacular. Mucha gente deseaba conocer Villa Traful y eso se reflejó en la ocupación y en la cantidad de visitantes que llegaron para descubrir nuestras bellezas naturales”, señaló.

La directiva también destacó la ubicación estratégica del destino, cercano a uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia. Villa Traful se encuentra a unos 25 kilómetros del circuito de Ruta de los Siete Lagos y a aproximadamente 90 kilómetros del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, lo que facilita el acceso para turistas nacionales e internacionales.

Actividades durante todo el año

En ese sentido, Guterres remarcó que Villa Traful dejó de ser un destino exclusivamente de verano y hoy ofrece alternativas en todas las estaciones. Entre las propuestas se encuentran trekking, cabalgatas, excursiones lacustres, visitas a cascadas y actividades de turismo rural.

Además, el hotel trabaja junto a la agencia local Traful Andino, que brinda servicios receptivos y organiza actividades para visitantes que buscan explorar la región durante su estadía.

Agenda de eventos para abril

Durante la entrevista en “Tardes de Primera”, la CEO del hotel también adelantó dos eventos especiales que se realizarán en abril.

El primero será el retiro “Fluir para influir”, previsto para los días 17, 18 y 19 de abril, una propuesta orientada al desarrollo personal, el liderazgo y la claridad en los proyectos de vida. El encuentro será coordinado por el coach Ariel Goldberg y está pensado como un espacio de introspección y reconexión personal en contacto con la naturaleza. “El retiro busca trabajar desde adentro, bajar el ritmo, calmar la mente y recuperar el foco en los proyectos personales”, explicó Guterres.

Una semana más tarde, del 24 al 26 de abril, se realizará la décima edición de “Traful Invita”, un evento gastronómico que reúne a chefs invitados, bodegas y propuestas culinarias de alto nivel. En esta edición participarán el chef Aníbal Funes, ganador de Bariloche a la Carta como mejor chef, y Jorge Linares, quienes cocinarán junto al chef anfitrión del hotel, Emanuel Antimé.

El evento contará además con el acompañamiento de la bodega Humberto Canale, que participará con una propuesta de maridaje de vinos durante las cenas especiales del fin de semana.

Turismo de naturaleza y experiencias

Guterres también adelantó que el hotel prepara propuestas para el invierno, incluyendo alianzas con el centro de esquí Lago Hermoso Ski Resort, ubicado cerca de Villa Traful, para ofrecer paquetes turísticos con alojamiento, pases de esquí y traslados.

“La idea es que quienes visiten Villa Traful puedan disfrutar del destino durante todo el año. Cada estación tiene su encanto y ofrece experiencias diferentes”, afirmó.

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