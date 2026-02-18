Finalizó otro fin de semana largo de Carnaval, un feriado nacional que es obligatorio e inamovible y que se celebra en todo el mundo. Este año el evento dejó números muy positivos en cuanto a ocupación y traslados turísticos dentro del país, confirmando la importancia de este feriado de cuatro días.

Según datos del turismo, la ocupación hotelera superó el 80% en gran parte del territorio de Argentina, con puntos turísticos que alcanzaron picos de casi lleno total. En Neuquén hubo ocupación del 70% con más de 30.000 turistas en toda la provincia.

Con el fin de este fin de semana XXL, los argentinos se preguntan cuándo habrá otro descanso para poder irse de vacaciones o pedirse días en el trabajo. Si bien ahora comienza un período sin pausas en el calendario, el próximo feriado también será largo con puente turístico.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado obligatorio será el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible. Este se junta con el día anterior, el 23 de marzo, que será no laborable con fines turísticos.

Cabe destacar que trabajar o no un día no laborable depende de la decisión del empleador, ya que puede exigir a los empleados que trabajen. En caso de prestar tareas, la remuneración es la habitual y no se abona extra. En caso de tener que trabajar el feriado, se debe pagar doble.

Con este feriado, algunas personas podrán tener descanso de cuatro días, el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24. El puente de ese lunes ha sido dispuesto por el gobierno para incentivar al sector turístico y movilizar la economía.

Estas fechas impactan directamente en la planificación de viajes, escapadas y también en el comercio, que suele registrar picos de ventas durante los feriados largos.