Zapala volverá a convertirse en un punto de encuentro para distintas culturas con la realización de la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Paseo La Estación. La propuesta reunirá durante tres jornadas gastronomía, música, danzas, tradiciones y expresiones culturales de diferentes comunidades.

Uno de los principales atractivos será la propuesta gastronómica, que permitirá recorrer sabores y recetas vinculadas con las colectividades que forman parte de la identidad de la ciudad. Además, participarán reconocidos chefs nacionales e internacionales, que sumarán experiencias y conocimientos a una celebración que año tras año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

Las colectividades serán protagonistas con sus comidas típicas, tradiciones, música y expresiones culturales.

La edición 2026 también contará con nuevas propuestas para el público. Entre ellas se destaca un torneo del alfajor, con categorías para niños y adultos, además del tradicional Campeonato de Pollo al Disco. Como cierre de la última jornada se realizará el sorteo de una camioneta 0 kilómetro RAM Rampage Big Horn, bajo fiscalización del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén.

La fiesta contará con la participación de 15 colectividades locales y dos provenientes de Neuquén capital, además de la Red de Bioconexión Nacional, que reúne a productores y emprendedores de distintos puntos del país. El predio estará organizado en cuatro globas y también contará con un patio destinado a food trucks.

La fiesta reunirá a 15 colectividades locales y dos de Neuquén capital, además de productores y emprendedores de distintas provincias.

Más allá de la gastronomía y los espectáculos, el encuentro busca poner en valor la diversidad cultural que forma parte de la historia de Zapala. Durante tres días, las distintas comunidades compartirán sus sabores, músicas, danzas, costumbres y relatos, en una celebración que ya se consolidó como una de las propuestas culturales y turísticas más importantes del calendario de la ciudad.