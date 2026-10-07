Villa La Angostura se prepara para recibir una gran cantidad de visitantes en el próximo fin de semana largo, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De este modo, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, por lo que muchas personas podrán aprovechar tres días consecutivos.

Hospedaje en el feriado

De acuerdo con los precios relevados en plataformas de reservas, las hosterías y cabañas familiares se ubican entre $75.000 y $120.000 por noche para dos personas. En tanto, los hoteles de categoría media, con desayuno incluido, rondan entre $200.000 y $300.000 por noche. Otra alternativa frecuente son los departamentos turísticos, elegidos por familias que buscan la posibilidad de cocinar y abaratar gastos. En el segmento boutique y spa, los valores publicados se encuentran en torno a los $240.000–$320.000 por noche.

Gastronomía local

Los menús ofrecidos por establecimientos locales muestran que una cena en restaurantes regionales cuesta entre $30.000 y $45.000 por persona. Las cervecerías y pizzerías ofrecen alternativas en el rango de $20.000 a $25.000, mientras que la comida rápida -empanadas, hamburguesas y sandwiches- se ubica entre $10.000 y $20.000. En el caso de los restaurantes gourmet, los menús degustación y platos de caza superan los $50.000 por persona.

Cuánto le cuesta a una pareja

Con estos valores, una pareja que se hospede dos noches en un hotel de categoría media y consuma en restaurantes locales puede calcular un gasto de entre $650.000 y $950.000, considerando hospedaje y comidas completas durante el fin de semana largo.

Unos de los destinos más elegidos por argentinos y visitantes de todo el mundo, que ofrece múltiples opciones para adaptar cada experiencia al presupuesto destinado para un descanso en la región cordillerana.