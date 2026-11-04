De Córdoba a Brasil y Chile: la ruta que eligió Villa Pehuenia Moquehue para atraer turistas

Villa Pehuenia Moquehue llevará sus paisajes y propuestas turísticas a Córdoba, Brasil y Chile durante los próximos meses, con una agenda de promoción que apunta a captar visitantes para la temporada de verano y fortalecer su presencia en mercados internacionales. La planificación fue definida por el Directorio del Ente de Promoción Turística de Villa Pehuenia Moquehue (EPROTUR), que también formalizó la designación de Wanda Kerekovic como gerente del organismo.

El encuentro se realizó en la Municipalidad y reunió a representantes del Municipio, la Cámara de Turismo, Comercio e Industria, el Concejo Deliberante y el Parque de Nieve Batea Mahuida. Kerekovic asumirá las funciones previstas en la Ordenanza Municipal N° 389/2016.

La primera escala será en Córdoba, del 6 al 8 de noviembre. Allí, el destino participará del Mercado de Viajes organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), un espacio que reúne a agencias, operadores y viajeros interesados en conocer alternativas para sus próximas vacaciones.

El objetivo es que los prestadores de Villa Pehuenia y Moquehue puedan ampliar sus oportunidades de difusión

La elección de ese mercado responde al potencial turístico de la provincia mediterránea, que concentra una importante población urbana y mantiene una fuerte tradición de viajes durante los períodos de descanso. La promoción se realizará junto con la Empresa de Promoción Turística del Neuquén (NeuquenTur).

Villa Pehuenia Moquehue buscará recuperar el mercado brasileño

La segunda actividad tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en Gramado, Brasil, durante Festuris, una de las ferias turísticas de mayor relevancia de Sudamérica. Para Villa Pehuenia Moquehue, la participación representa una oportunidad para profundizar el vínculo con los viajeros brasileños, luego de una primera experiencia de acercamiento a ese público.

Festuris es una de las ferias turísticas de mayor relevancia de Sudamérica

El mercado chileno también tendrá un lugar central en la planificación. La cercanía geográfica y la conexión a través del Paso Internacional Icalma permiten sostener una estrategia orientada a captar visitantes durante distintas épocas del año.

En ese marco, el destino neuquino viajará en diciembre a Viaja Fest, en Concepción. La actividad buscará acercar sus atractivos a potenciales turistas del país vecino y generar nuevos contactos con el sector turístico.

El EPROTUR apunta a fortalecer el trabajo entre el sector público y privado

La agenda combina acciones de promoción en ferias y encuentros comerciales con una estrategia de articulación local. El objetivo es que los prestadores de Villa Pehuenia y Moquehue puedan ampliar sus oportunidades de difusión y establecer vínculos con agencias y operadores de otros mercados.

La participación en Córdoba, Gramado y Concepción permitirá mostrar la oferta de la localidad cordillerana en distintos escenarios. La apuesta también busca diversificar el origen de los visitantes y sostener el movimiento turístico más allá de la temporada alta de verano.

Con esta hoja de ruta, Villa Pehuenia Moquehue proyecta su promoción hacia nuevos públicos y refuerza su presencia en Chile y Brasil, dos mercados que pueden aportar visitantes durante todo el año.