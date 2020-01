“En esta obra no silbamos a las mujeres y estamos en contra del acoso callejero”, dice el cartel y lo firma la sede neuquina del gremio que agrupa a los obreros de la construcción en nuestro país.

“Nos presentamos ante el capataz de la obra y hablamos con los muchachos sobre la concientización y el respeto a las mujeres y a quien pase por la calle. Luego ponemos el cartel”, aseguró a este medio un colaborador del gremio.

Además, nos cuenta que se trata de una iniciativa cuyo objetivo es “que la mujer sea más respetada”, y que surgió desde la sede neuquina a raíz de diversas charlas en las que los obreros expresaban su repudio a la violencia contra las mujeres.

“Se trata de concientizar al obrero en que la idea es respetar, no silbar, no decir cosas, no decir nada. Por suerte, vemos que los muchachos lo aceptan muy bien porque ellos también tienen hijas, hermanas, madres y tampoco les gustaría que las acosen”, explica.

En Neuquén son varias (pero no todas) las obras que ya incorporaron este cartel. Es que no se trata de una iniciativa obligatoria, sino de una buena idea que está disponible para que quien quiera pueda replicarla en su espacio de trabajo, no solo en una obra en construcción.