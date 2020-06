Rescataron 22 perros hacinados en un criadero clandestino

Ni clandestino ni legal, los criaderos no deben permitirse. Los perros no deberían ser tratados como objetos, como cosas, por lo tanto no deberían comprarse ni venderse, pero el comercio de animales existe ya que siempre hay clientes que están dispuestos a comprar un perro de raza sin importar de dónde vienen esos cachorros.

En la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Balvanera allanaron una casa semi abandonada, en su interior encontraron cachorros recién nacidos y algunos más grandes, todos entre medio de sus propias heces, envueltos en la mugre, sin agua y mal alimentados.

Los perros, en el interior de la casa con peligro de derrumbe, estaban separados por raza. El personal del Departamento Contravenciones y Faltas de la División Investigaciones Delictivas de la Policía de la Ciudad encontró también perros siberianos de entre 1 a 3 años, bulldog francés y bulldog inglés, de entre 5 meses y 2 años.

Hacinamiento, lugares sin ventilación, sin agua y rodeados de mugre, así vivían estos perros, sin vacunas al día, y cruzando machos y hembras de la misma sangre, sin importar las consecuencias genéticas de ello. Los cachorros de estas razas tan buscadas tenían un costo de entre 30 mil y 60 mil pesos.

La novedad del caso, no es el panorama que se encontró (es sabido que hay criaderos en todos lados), sino la intervención de la justicia, que de a poco le está dando real importancia al maltrato animal, pero siempre ante la insistencia de protectoras de animales que logran la intervención.

Así fue que tras la denuncia de los vecinos, que se quejaban del mal olor, y los proteccionistas, hicieron la denuncia. En el lugar además de los perros, encontraron a un hombre de 31 años y una mujer de 21 años que ahora deberán enfrentar una causa por explotación animal. La Justicia deberá investigar si se trata de los dueños del criadero o solo son empleados.

Por disposición de la fiscalía los perros fueron retirados y de acuerdo al estado de salud de cada uno serán derivados a diferentes centros veterinarios o permanecerán en hogares de tránsito en calidad de depositarios judiciales.

El allanamiento lo ordenó el el Fiscal Ricardo Bomparola a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente y participaron la ONG de defensa de los derechos de los animales, "Soplo de Vida", personal de Bomberos de la Ciudad para asegurar la estructura de la vivienda ante el peligro de derrumbe, Dirección General de Fiscalización y Control, la Unidad Oficina de Fiscalizaciones Integrales y la División Canes de la Policía de la Ciudad.