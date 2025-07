“Me pedía que no la soltara”: el dramático rescate tras el vuelco en Villa Traful

Este martes, un ómnibus de la empresa Meridam volcó en la ruta provincial 65, en cercanías de Villa Traful, provincia de Neuquén. El hecho dejó múltiples lesionados, aunque sin víctimas fatales. Una mujer resultó amputada.

El accidente ocurrió durante una excursión turística, en un tramo con presencia de barro e hielo, lo que habría provocado que el conductor pierda el control del vehículo.

“No podía mover las piernas”: el testimonio de Mariano

Entre los pasajeros se encontraban Mariano y su esposa María Inés, oriundos de El Palomar, Buenos Aires, quienes habían llegado el día anterior a San Martín de los Andes para pasar las vacaciones de invierno.

“Veníamos doblando en una curvita y al chofer se le fue el micro de costado. Se le movió de cola y cayó”, relató Mariano desde la entrada del Hospital Ramón Carrillo, donde fue derivada su esposa. Si bien aclaró que el conductor no manejaba a gran velocidad, consideró que debía haber sido más precavido: “Yo hubiera venido más despacio”.

Evacuación entre barro y gritos

El ómnibus cayó de costado y, según relataron los testigos, los pasajeros quedaron amontonados hacia un lateral. “Fue una locura sacar a la gente... a los niños... había chiquitos de cuatro o tres años”, dijo Mariano.

En medio del desorden, logró ver a su esposa atrapada entre los asientos. “No la podía levantar porque la gente que estaba al lado nuestro se nos cayó encima. Me pedía que no la soltara, que no podía mover las piernas”, recordó.

Asistencia médica y traslado en helicóptero

Gracias a un bombero que circulaba por la zona y contaba con conexión a internet portátil, fue posible solicitar ayuda rápidamente. A los pocos minutos, ambulancias y servicios de emergencia llegaron al lugar del siniestro.

María Inés fue trasladada en helicóptero al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes con politraumatismos y lesiones graves. Otro adulto también ingresó con heridas similares. Ambos fueron operados y se encuentran fuera de peligro.

“Supuestamente decían que podía tener algo en la cadera. Ella sintió un ruido en la pierna, que se rompió algo. Podría ser una fractura de cadera”, explicó Mariano al medio TN.