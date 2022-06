Exitosa intervención de veterinarios neuquinos a una perra con cáncer

Margarita es una perra pastor suizo color blanco de 4 años con esperanza de una mejor calidad de vida luego del implante realizado por el médico veterinario Rodrigo De Arregui y un equipo de profesionales neuquinos.

Tras el diagnóstico de su veterinario de cabecera, Dr. Juan J. Radesca, de osteosarcoma distal de tibia cerca del tarso, un cáncer de hueso maligno con grandes posibilidades de metástasis y al que la quimioterapia no siempre logra frenar, no había muchas opciones para el animal.

Una de ellas era la amputación del miembro a la altura de la cadera, lo que no le permitiría desplazarse fácilmente en 3 patas ya que es una perra grande y con 50 kgs.de peso.

La otra, dejar que el cáncer avanzara, que el animal empeorara para luego aplica la eutanasia.

Fue entonces que se consultó al Dr. De Arregui, un veterinario con mucha experiencia, valiente e inquieto que ya había aplicado esta técnica en un gato y dos perros de raza pequeña. Realizarla en Margarita era todo un desafío ya que se trataba de una cirugía compleja y cara.

Se decidió entonces amputar la pata a mitad de la tibia y en el muñón se colocó un perno de titanio hecho a medida en Buenos Aires con determinada forma y textura que permite que el hueso invada la prótesis y quede pegado naturalmente. Este proceso se conoce como osteointegración. Parte del perno se inserta en el hueso y la otra, queda afuera donde luego se implantará la prótesis.

El trabajo ortopédico se hizo en la ciudad de Cipolletti, primero de plástico reforzado y aluminio, pero no era seguro para soportar el peso del animal, por lo que se optó por otro, totalmente de aluminio con amortiguación abajo.

A los 15 días de colocado el perno y de su cicatrización, se colocó la prótesis y Margarita pudo caminar normalmente para alegría de los profesionales y de Joana y Javier, sus cuidadores.

Al integrarse al hueso, este tipo de postizo no duele, no pica, no molesta y permite al animal una mejor calidad de vida.

La Dra. Ivana Curone, por su parte, le está aplicando sesiones de quimioterapia preventiva ya que no se descarta la posibilidad de metástasis.

Esta técnica innovadora realizada en Neuquén, inédita en la provincia y en el país, abre la puerta para otros casos, no solo con diagnóstico de cáncer, sino en traumatismos severos de perros y gatos donde sea necesaria la amputación de algún miembro.

Felicitaciones a los doctores De Arregui, Radesca y a todo el equipo de profesionales veterinarios que hicieron posible que la cirugía resultara exitosa.

Y un párrafo aparte para Joana y Javier, los cuidadores de Margarita, que no escatimaron esfuerzos de ningún tipo para que su compañera pueda superar la enfermedad y gozar de una mejor calidad de vida.

Hasta la próxima.