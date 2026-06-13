El debut de Brasil en el Mundial de 2026 marcó el fin de una larga tradición. Con Neymar lesionado y afuera del partido contra Marruecos, el pentacampeón inició su participación en un Mundial sin número 10 en cancha por primera vez desde 1986, cuando Zico estuvo ausente del partido inaugural contra España por problemas físicos.

El propio Neymar portó la emblemática casaca en las ediciones de 2014, 2018 y 2022. Antes, el número lo portó Kaká en 2010; Ronaldinho Gaúcho en 2006; Rivaldo en 1998 y 2002; Raí en 1994. Silas, quien fue suplente, ingresó en el complemento del partido inaugural de 1990 contra Suecia.

La última ausencia del 10 se produjo en México 1986 (campeón la Argentina). Zico, estrella de la formación conducida por Telé Santana, llegó a América del Norte sin estar en buenas condiciones físicas.

Neymar es el portador de la número 10 de Brasil en el Mundial de 2026, pero el delantero se encuentra lesionado del gemelo.

El talentoso mediocampista sufría una grave lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lesión que había padecido disputando un partido de Campeonato Carioca en 1985.

Su recuperación

La fecha de alta para Neymar todavía no está confirmada, pero se especula que tampoco llegará en condiciones al viernes 19, cuando su equipo enfrente a Haiti en la ciudad de Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C.

Cerrando la primera ronda, Brasil enfrentará a Escocia el 24 de junio y todo parece indicar que sería el momento en que Neymar comience a sumar algunos minutos. Que luego tenga otra chances de seguir jugando dependerá de la suerte de la Selección en la competencia, más allá de ser un cómodo favorito para la clasificación a los 32avos de final.