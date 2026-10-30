El Superclásico entre Boca y River no solamente tendrá un importante despliegue futbolístico dentro de la cancha. Afuera, las autoridades también preparan un operativo de seguridad de gran magnitud para controlar el movimiento de miles de hinchas en los alrededores de La Bombonera.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que más de 1000 efectivos policiales estarán afectados al dispositivo, que contará con tres anillos de control alrededor del estadio Alberto J. Armando.

Uno de los puntos centrales será el horario de apertura de las puertas: los hinchas podrán ingresar desde las 11, cuatro horas antes del comienzo del encuentro, previsto para las 15. La medida apunta a evitar aglomeraciones, reducir las demoras y ordenar el acceso de los simpatizantes.

Controles en los accesos y vigilancia en las inmediaciones

El operativo incluirá la participación de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que estarán a cargo de implementar el programa Tribuna Segura. En los ingresos se escanearán los documentos de identidad y se cotejarán los datos con una base que contempla a personas con derecho de admisión vigente y deudores alimentarios morosos.

Además, las autoridades realizarán controles para prevenir la venta ambulante y la actividad de los denominados trapitos en las zonas cercanas al estadio.

Otro de los puntos previstos será la habilitación de ingresos exclusivos para grupos familiares en todos los accesos, con el objetivo de facilitar la llegada de quienes concurran al encuentro con chicos.

El operativo también estará en Núñez

El despliegue de seguridad no se limitará a las inmediaciones de La Bombonera. En Núñez también habrá controles por el banderazo de los hinchas de River, previsto para las 10 en el Puente Ángel Labruna.

La concentración se realizará antes de que el plantel millonario emprenda el viaje hacia el estadio de Boca, en la previa de uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino.

Un Superclásico con pronóstico de lluvia

A la organización y los controles se suma otro factor que podría condicionar la jornada: el clima. Las previsiones meteorológicas anticipan una alta probabilidad de lluvias y chaparrones durante el domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

Según las estimaciones difundidas por Meteored, las chances de precipitaciones para toda la jornada se ubican entre el 80 y el 90%. La franja del partido, entre las 15 y las 17, coincidiría con uno de los períodos de mayor inestabilidad, con probabilidades que podrían alcanzar esos mismos valores hacia el final de la tarde.

De esta manera, Boca y River se preparan para un Superclásico que tendrá un fuerte despliegue de seguridad, controles desde temprano y la posibilidad de que la lluvia también se convierta en protagonista de la jornada.