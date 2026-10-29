La famosa paternidad siempre es una chicana de popular en la previa a cualquier clásico, ni hablar de un Boca-River como el que se viene para este domingo a las 15 en La Bombonera por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026.

Pero cómo está realmente el historial del duelo más esperado en la Argentina jugando en el estadio Alberto J Armando.

Desde que se fundó en 1940, en el mítico escenario de Brandsen 805 se disputaron 106 Superclásicos, de los cuales Boca ganó 48 y River 23. Los 35 restantes finalizaron en empate.

Ángel Correa, Tobías Andrada y Thiaho Alamada, tres de los debutante que tendrá River en el Superclásico en La Bombonera.

El reparto de puntos tiene un porcentaje elevado de la estadística, pero curiosamente en los 4 cruces siempre hubo un ganador, y como para cargarlo aún más de expectativa, fueron dos por lado. La última iguadad entre ambos en la cancha de Boca fue en 2021 por la Copa de la Liga (1 a 1).

Los últimos

Boca festejó por 2 a 0 en el 2025 con los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel . El último éxito de River en territorio rival se vivió en el 2024 con el tanto de Manuel Lanzini, los dos por el certamen doméstico.

La imagen del festejo de gol del Changuito Zeballos con la platea de La Bombonera en el último Boca River que se jugó en La Bombonera.

Rodolfo Arruabarrena tiene 3 Superclásicos en La Bombonera: una victoria y dos empates, pero sólo uno de ellos por el certamen nacional y fue victoria 2 a 0 en 2015. Los otros dos finalizaron 0 a 0, uno por Copa Libertadores (2015) y otro por la Sudamericana (2014).

Del lado de enfrente, Leonardo Ponzio tendrá su debut absoluto en el banco de suplentes visitante.