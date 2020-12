El gran momento de River: "un enfoque diferente"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que vivió este jueves una noche especial por volver al Gran Parque Central, de Montevideo, donde se retiró campeón como jugador y debutó de la misma manera como entrenador, sostuvo que su equipo afrontó el encuentro que ganó 6-2 ante Nacional "con otro enfoque, por la proximidad de otra clasificación a semifinales de la Libertadores".



"No era un partido fácil y nosotros vinimos a jugarlo muy enfocados. Por eso nos paramos bien en la cancha de entrada y conforme pasaban los minutos nos acomodamos mejor, hasta que la expulsión del arquero Sergio Rochet nos abrió los caminos", describió Gallardo en la conferencia de prensa virtual pospartido.



"Pero más allá de esa diferencia numérica que nos favoreció antes de los 20 minutos, el equipo jugó bien y por eso estoy muy contento", confesó.



River no extrañó en Montevideo a Enzo Pérez, con coronavirus, ni a Ignacio Fernández, con lumbalgia, porque aparecieron otros jugadores que desequilibraron y llevaron a su equipo a una goleada histórica sobre Nacional, en el mismísimo estadio Gran Parque Central, y uno de ellos fue justamente el colombiano Jorge Carrascal.



"A veces Carrascal, como dije los otros días, no está para jugar, y hoy si lo está.Él nos puede aportar su fantasía de juego, que era algo que nos estaba faltando. Y a partir del jueves pasado en que lo puse de titular en la ida (2-0) quedó demostrado que no estaba equivocado en ponerlo", argumentó el "Muñeco".



"Pero debo insistir en que anoche River jugó con un enfoque diferente al saber que estábamos a un paso de afrontar otra semifinal. Y el equipo sabía que debíamos recuperar ese funcionamiento colectivo actuando con mucha seriedad, sabiendo que no todo estaba definido", remarcó.