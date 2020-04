Barros Schelotto: "Tener al Pipita Higuaín sería un sueño"

El extécnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense, aseguró hoy que contar con Gonzalo Higuaín como refuerzo de la franquicia californiana "sería un sueño".



"¿Higuaín en el Galaxy? Sería un sueño, hablamos de uno de los mejores delanteros del mundo, creo que quería seguir en Europa, pero nunca en el fútbol digas nunca" señaló el ex jugador múltiple campeón con Boca Juniors sobre la posibilidad de contar con el jugador surgido en River.



Recordemos que su equipo, "El Galaxy" contó hasta diciembre de 2019 nada más y nada menos que con el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien en enero se marchó al Milan, y ve con buenos ojos la posibilidad de tener a un delantero de similar nivel como el "Pipita", ex jugador de River, Real Madrid, Napoli, Chelsea y actualmente en Juventus, quien lógicamente le daría un salto de calidad a la MLS.



Pero la posibilidad de Higuaín, cuyo hermano Federico jugó ocho temporadas en el Columbus Crew en la MLS , no es la única que le interesa al Galaxy ya que se nombran a alemán Sami Khedira y el francés Blaise Matuidi.



"Khedira y Matuidi son perfiles que podrían ser interesantes para nosotros, pero aún no podemos saber qué sucederá en los próximos meses, primero debe reanudarse la actividad", añadió el mellizo Guillermo.



La temporada de la MLS se suspendió tras jugarse tres fechas y aún no esta determinado cuando podría reanudarse, ya que Estados Unidos es el país con más infectados de coronavirus, con más de 670.000, y mayor cantidad de fallecidos con alrededor de 34.000.