Andy Roddick fue duro contra Djokovic por ser "antivacunas"

Andy Roddick, tenista estadounidense retirado, y ex número uno del mundo, criticó duramente al actual lider del ranking ATP, el serbio Novak Djokovic, por haberse pronunciado como "antivacunas" en el marco de la pandemia de Coronavirus.

Recordemos que "Nole" en las últimas horas dijo que el principal problema de los tenistas, una vez que se reinicie el circuito, sería viajar en avión: "¿Cómo vamos a hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar".

Ante esto, Roddick, siempre polémico, expresó: "Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse". Y además, el norteamericano señaló que "lo importante no es si (Djokovic) cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis globalmente".



Para el texano de 37 años, ganador de 32 títulos ATP, el regreso del tenis "sólo será posible con una vacuna para todos. Y eso va a ser con pruebas y vacunaciones que nos permitirán volver a lo que conocemos como normal. No tengo que estar de acuerdo con su postura. Él sabe que tendrá que tomar una decisión".



Djokovic, de 32 años y ganador de 17 títulos de Grand Slam, intentó minimizar sus dichos, aunque aclaró que, en caso de que se descubra un antídoto contra la Covid-19 y de que su aplicación sea requerida para volver al circuito de la ATP, aún no tiene decidido qué hará. El serbio se encuentra haciendo la cuarentena en Marbella, junto a su mujer y sus dos hijos.