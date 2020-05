Borré: "No jugar en Madrid no me lo voy a perdonar nunca"

Rafael Santos Borré, delantero de River, conversó en el programa "Grito Sagrado" de AM 550 y el canal 24/7. Cuando se le consultó sobre cómo es su actualidad, contestó "La cuarentena la he ido llevando bien, de a poco me he puesto en forma. El club nos manda los trabajos, cada uno los hace en su casa y le mandamos los resultados". En estos días, se conoció la noticia de que el Millonario dio libertad a sus extranjeros para volver a sus paises, pero 'Rafa' prefirió no hacerlo "Pensé que era un poco riesgoso volver porque no había fecha para volver de Colombia"

Respecto al fútbol argentino, al cual llegó a mediados del 2017, el colombiano opinó "El fútbol argentino es muy competitivo, no te regala nada, todos los equipos te complican. Siento que acá me he curtido mucho como jugador"

Por otra parte, se refirió al momento de River "Jamás me imaginé estar en este momento que está viviendo el club. Escucho a personas que fueron leyendas acá diciendo que este River es el mejor". Tambíén confesó lo que sintió cuando no pudo jugar la vuelta de la final contra Boca por acumulación de amarillas "No jugar en la final de Madrid es algo que no me lo voy a perdonar nunca".

El ex Deportivo Cali tuvo tiempo también de opinar sobre Gallardo: "Marcelo es un entrenador que quiere estar al tanto de lo que le pasa a cada uno. Lo admiro mucho por lo que ha hecho por mí, a él y a su equipo de trabajo".